暹芭風球｜故宮周六開幕遇天氣變卦　8號風球取消三小時內開館

香港故宮文化博物館將於明天（2日）正式向公眾開放，惟強烈熱帶風暴暹芭襲港，天文台今晚7時10分已改發出8號風球，並預料暹芭會於今晚至明早最接近本港，8號風球會於明早5時前維持。

香港故宮宣布，如明天早上8時仍然懸掛8號風球，不會按時於早上10時開館，將會順延至信號取消三小時內開放。倘於下午4時前仍未取消，博物館將不會開放。發言人表示，將透過官方網頁和社交媒體帳號，宣布最新消息。



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香港故宮發言人表示，因應香港於周五（日）的不穩定天氣，館方建議已預約於明天入場參觀的持票人士留意以下安排：

• 如8號警告信號在博物館開館時間（即早上10時）前兩小時懸掛或仍然懸掛，博物館將不會於原定時間開放。若警告信號於稍後時間取消，博物館將會在信號取消三小時內開放。若警告信號取消時間距離博物館閉館時間不足四小時，博物館將不會開放。

• 以7月2日為例，博物館在星期六的閉館時間為晚上8時，如8號警告信號於下午4時前仍未取消，博物館將不會開放。

• 如8號警告信號在開館後才懸掛，博物館將會即時關閉。

紅色暴雨警告信號

• 博物館會如常開放，但所有戶外展覽或活動將會暫停。 館方呼籲，在惡劣天氣的情況下，訪客應留意天氣預報，並注意安全。香港故宮將透過官方網頁和社交媒體帳號，宣布最新消息。

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至於門票安排，所有門票有效期將由受天氣影響當天起計延長180日 (不適用於星期三免費標準門票)。 訪客可於有效期內使用原有門票於同一時段進場。 訪客於星期三進場將不獲退回門票差價。