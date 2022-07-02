暹芭風球｜多圖對比斷船前後　工程船巨型吊臂遭怒海吞噬

八號風球「暹芭」來襲，香港西南海面一艘名為「福景001號」的工程船發生斷船事故，約30名船員遇險，其中3人獲香港飛行服務隊直升機救起送院。《香港01》記者翻查網上資料，涉事工程船為一艘海上風電安裝平台，約於一個月前，成功完成中國內地青州海域發電項目的基礎鋼管樁工程。「福景001號」由上海華景智雲海洋科技有限公司（CNOE）所擁有，從官方網站圖片所見，船上有大型起重吊臂，與事故現場圖片對比下，約有三分之二折斷部分，即重臂方的一截船身，遭怒海吞噬，而其餘一截船身的建築物亦入水傾側，不時被海水吞沒。



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工程船「福景001號」由上海華景智雲海洋科技有限公司（CNOE）所擁有，應用於由粵電集團陽江公司所投建，位於廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮附近海域的青洲一、二海上風電項目海上風電工程，而項目一共佈置92台抗颱風型MySE11-230海上風力發電機組，「福景001號」就負責承擔其中不少於40套導管架與基礎鋼管樁的沉降工作。

根據CNOE官方網站所公佈，「福景001號」於月前為海上風電場完成10號風機機位導管架最後一根基礎鋼管樁的沉樁工程後，青洲海上風電項目主體大規模工程便能正式施工，預計每年能提供36億千瓦清潔電能，與同等發電規模的燃煤火電廠相比，每年可節省標煤消耗約105萬噸，減少二氧化碳排放約278萬噸。

網站又指，整個項目已進入最關鍵的階段，深水區的海況更複雜，進行導管架及鋼管樁沉降工作將為「福景001號」帶來更大挑戰，該公司會力爭圓滿完成工作。惟「福景001號」於今晨遇上事故，船身斷開兩截，巨型吊臂一側的船身沉於海中，暫未知會否影響青洲海上風電項目。

工程船斷開兩截，在巨浪中漂浮。（政府飛行服務隊提供）

香港海上救援協調中心（中心）今晨接到廣東救援協調中心通知，指船隻「福景001」在香港西南面約160海里的內地水域發生事故，須棄船及撤離船上船員，要求提供緊急救援服務；中心隨即協調香港政府飛行服務隊進行搜救工作。涉事船隻為內地註冊工程船，船長204米，事發時載有共30名內地船員。

政府飛行服務隊亦表示，今早（2日）7時25分接獲香港海上救援協調中心通知，一艘位於香港西南約160海里（約300公里）的工程船發生事故，30名船員棄船逃生。現場非常接近颱風暹巴風眼中心範圍，風速高達每小時144公里，能見度500米，海面湧浪高達10米。除天氣情況惡劣外，事發現場附近有多個風力發電群，增加搜救難度及危險性。而截至下午3時，除內地派出的救援隊伍外，飛行服務隊亦先後派出2架次定翼機和4架次直升機到現場協助，成功救起3名船員並返回飛行服務隊總部，由救護車轉送醫院。