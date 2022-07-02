暹芭風球│工程船颱風下斷開　專家：中間支點或因巨浪衝擊破裂

香港西南面今早（2日）發生沉船意外，一艘內地工程船於距離香港西南面約160海里斷開兩截傾側，約30名船員棄船逃生，其中3名船員獲救送院，現時情況穩定。

註冊資深輪機造船界別工程師司徒家成指，此類工程船的船頭及船尾較中間重，有機會於風浪期間船底接連受到衝擊，令船隻從中間斷開兩截，又估計船隻因需要將壓水艙充水以穩定船身，當船隻下沉時有機會因「壓水」重量大而加快沉沒。



工程船斷開兩截，在巨浪中漂浮。（政府飛行服務隊提供）

司徒家成估計發生事故其中一個原因有機會是工程船於風浪期間失去動力，因而無法轉向調整而令船隻翻側。另一個有可能的成因為此類工程船的船頭及船尾較中間重，分別裝有吊臂、控制台及機件等，在風暴中巨浪會將船身托起，其時如果船身再受到另一個巨浪衝擊，超越船身可承受的應力而令船身破裂，「好似搖搖板中間支點，都未回復就再嚟一下（巨浪），就有機會中間斷開」。

司徒家成又指，工程船一般如需要吊起重物，會將船內的壓水艙充水，增加重量以穩定船身，司徒家成指據圖片所見，工程船甲板與海面的距離甚短，相信船隻「食水好深」，當船隻下沉時有機會因「壓水」重量大而加快沉沒。司徒家成指出，船隻於颱風期間不應該出海，如遇上意外保險亦未必受理。