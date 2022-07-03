暹芭風球｜廣東省海上搜救中心：遇險工程船已沉沒　27人失蹤

熱帶氣旋「暹芭」來勢洶洶，所帶來的8號風球歷時21小時10分鐘， 打下最「長命」8號風球紀錄。8號風球生效期間，香港西南海面一艘工程船發生斷船事故，約30名船員遇險，其中3人獲香港飛行服務隊直升機救起送院。



廣東省海上搜救中心今（3日）淩晨表示，涉事工程船為海上風電場專案施工浮吊船「福景001」輪，昨日凌晨3時50分在陽江附近海域拋錨逃避颱風時，錨鏈斷裂遇險。中心指目前該船已沉沒，27人墮海失聯，搜救行動正在進行中。



工程船斷開兩截，在巨浪中漂浮。（政府飛行服務隊提供）

熱帶氣旋「暹芭」吹襲期間，在香港西南海域遇險的工程船，據廣東省海上搜救中心今日（3日）表示涉事工程船已經沉沒，27人失蹤，正進行搜救行動 。廣東省海上搜救中心指海上風電場專案施工浮吊船「福景001”」輪於昨日淩晨在廣東陽江附近海域走錨遇險。據通報昨日淩晨3時50分，陽江市海上救援中心在廣東海事監管指揮系統值守中發現，海上風電場專案施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防颱錨地避颱風「暹芭」時，錨鏈斷裂、走錨遇險。

事故發生後，相關部門啟動海上搜救應急回應，成立廣東省海上搜救中心「福景001」輪應急處置指揮部，組織開展救援行動。

香港海上救援協調中心（中心）昨日接到廣東救援協調中心通知，指船隻「福景001」在香港西南面約160海里的內地水域發生事故，須棄船及撤離船上船員，要求提供緊急救援服務；中心隨即協調香港政府飛行服務隊進行搜救工作。

政府飛行服務隊亦表示，昨日（2日）7時25分接獲香港海上救援協調中心通知，一艘位於香港西南約160海里（約300公里）的工程船發生事故，30名船員棄船逃生。現場非常接近颱風暹巴風眼中心範圍，風速高達每小時144公里，能見度500米，海面湧浪高達10米。除天氣情況惡劣外，事發現場附近有多個風力發電群，增加搜救難度及危險性。而截至昨日下午3時，除內地派出的救援隊伍外，飛行服務隊亦先後派出2架次定翼機和4架次直升機到現場協助，成功救起3名船員並返回飛行服務隊總部，由救護車轉送醫院。

一名相信是船員的男子坐輪椅被推入急症室病房，有警員在房內調查，據悉因是內地船員故手續較複雜。（梁偉權攝）

《香港01》記者翻查網上資料，涉事工程船為一艘海上風電安裝平台，約於一個月前，成功完成中國內地青州海域發電項目的基礎鋼管樁工程。「福景001號」由上海華景智雲海洋科技有限公司（CNOE）所擁有，從官方網站圖片所見，船上有大型起重吊臂，與事故現場圖片對比下，約有三分之二折斷部分，即重臂方的一截船身，遭怒海吞噬，而其餘一截船身的建築物亦入水傾側，不時被海水吞沒。

工程船「福景001號」由上海華景智雲海洋科技有限公司（CNOE）所擁有，應用於由粵電集團陽江公司所投建，位於廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮附近海域的青洲一、二海上風電項目海上風電工程，而項目一共佈置92台抗颱風型MySE11-230海上風力發電機組，「福景001號」就負責承擔其中不少於40套導管架與基礎鋼管樁的沉降工作。

根據CNOE官方網站所公佈，「福景001號」於月前為海上風電場完成10號風機機位導管架最後一根基礎鋼管樁的沉樁工程後，青洲海上風電項目主體大規模工程便能正式施工，預計每年能提供36億千瓦清潔電能，與同等發電規模的燃煤火電廠相比，每年可節省標煤消耗約105萬噸，減少二氧化碳排放約278萬噸。

網站又指，整個項目已進入最關鍵的階段，深水區的海況更複雜，進行導管架及鋼管樁沉降工作將為「福景001號」帶來更大挑戰，該公司會力爭圓滿完成工作。惟「福景001號」於今晨遇上事故，船身斷開兩截，巨型吊臂一側的船身沉於海中，暫未知會否影響青洲海上風電項目。