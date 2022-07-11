元朗14歲家貓「拉仔」慘死輪下　貓主憶愛貓眼泛淚光﹕佢死得好慘

居住在元朗欖堤東路的劉太，日前下班歸家後，迎接她的不再是家貓「拉仔」的喵喵叫聲，而是橫死街頭、口吐舌頭的屍體。她眼見愛貓枉死，誓要為其討回公道，查看閉路電視片段後，驚揭一輛私家車將拉仔輾斃後不顧而去，讓她痛心疾首，極為憤慨，「佢（拉仔）响你底下捐過，你仲搵後面個轆轆佢？佢咪碎晒囉，成個地下冇血流㗎！」如今她不敢再看事發片段，單是回想拉仔慘死模樣已眼泛淚光。對於網民連日來的關注及敵愾同仇，她大感意外及感激不已，藉受訪機會向網民說聲﹕「劉太多謝晒你哋」。



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從事保母工作的劉太，多年來收養8隻貓，包括今次慘死的「拉仔」，除此之外她亦不時餵飼流浪貓，劉太無奈稱附近一帶多貨倉車場，不時見到貓隻被車輛轆死或被狗咬死，但沒料到同類事件會發生在自己的愛貓身上。

命喪輪下的拉仔，於14年前在元朗一間餐廳出世，負責人找人領養，劉太遂帶走兩隻，一隻不幸走失，而拉仔則陪伴劉太一家14載。劉太談及拉仔時，語帶哽咽稱﹕「佢好乖㗎」。愛貓慘死，一家人至今仍未走出傷痛，「有小小（瞓唔著)，養咗佢咁耐，我個仔仲返嚟喊添」。

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劉太聲稱，事發路段是私家路，不應有車輛出入，她亦不時阻止貓隻走出屋外，但習性難改，拉仔間中會在事發位置大小便，懷疑事發時拉仔鑽過鐵絲圍欄的缺口，在事發路段抓沙泥排洩。

上周四（7日）下午4時許，她下班回家後，驚揭拉仔伏屍路旁，相信死去個多小時。她傷心不已，著兒子翻查閉路電視影片緝兇，「初頭我唔敢睇呀，第日先至睇，唔敢睇佢點死，知佢死得好慘，條脷出埋嚟」。

她看畢影片後，大為氣憤，直斥司機的行徑不合理，認為「要有個交代，唔係咁走咗去」。片段可見當時是下午2時許，天朗氣清，她認為司機不可能看不見拉仔坐在路中，而且沒有響安警告。即使司機一時不察撞到拉仔，亦應該即時停車，「你咁樣撞佢呯一聲，咁你停車呀嘛！」、「佢向你底下捐過，你仲搵後面個轆轆佢？佢咪碎晒囉，成個地下冇血流㗎！」

劉太直言不求賠償，只想幫拉仔討回公道，於是報警求助，但警方多次聯絡車主協助調查，對方也沒有聽電話。後來影片在網上瘋傳，引起廣大關注，網民誓言緝兇，劉太對此全然不知，她得悉後感激不已，藉機會向網民道謝﹕「劉太多謝晒你哋」。

警方表示，案發時間為本月7日下午約3時，報案人為一名姓唐女子（65歲），為涉事貓主。據報一輛私家車於元朗欖堤東路，撞倒一隻貓後沒有停車，貓隻當場死亡。警方經調查後，今日（11日）拘捕一名姓薜（43歲）男司機，涉嫌「不小心駕駛」、「交通意外後沒有報警」和「交通意外後沒有停車」，他報稱任職裝修工人。同日下午3時許，有網民於元朗發現懷疑涉案私家車停泊在雙黃線，有警員到場調查，其後私家車被拖車拖走扣查。