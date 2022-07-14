曾志健等4人拍短片講慘況眾籌　34歲男子協助窩藏罪犯被捕

2019年反修例事件中，4名被通緝的男子包括中槍的曾志健（健仔）、馮清華、王愷銘及黃姓少年，昨日凌晨擬到西貢碼頭乘快艇前往台灣，但4人在北潭涌巴士總站被警方拘捕。警方國安處今（14日）午交代案情指，有網上頻道接觸及慫恿正等候審訊的人士棄保潛逃，並協助藏匿，更要求4人拍短片講慘況眾籌資金。警方拘捕一名34歲男子，涉嫌協助窩藏罪犯。



國安處高級警司李桂華表示，警方以涉嫌協助罪犯罪拘捕一名34歲男貨倉管理員，據調查發現於2020年開始時，有社交頻道成員遊說正等候審訊的人士棄保潛逃離開香港，惟需要繳交一定費用。於2020年12月時，4人被慫恿曾到美國領事館尋求庇護，但被拒絕。涉案人士其後為他們安排地點窩藏，包括荃灣一工廈單位，李桂華表示有關單位環境惡劣，沒有窗戶，4人有接近一年時間沒有外出，間中會有人到場向他們派發食物。

李桂華又指有關人士會不時轉移匿藏地點，為逃避追查而以不人道的做法，將匿藏人士放置紙箱內並封好，如貨物般運到另一個窩身地點。李桂華又稱，匿藏人士在進入紙箱前往另一個地點前，不會知道目的地為何，因此他們需承受危險及心理上如同被人「賣豬仔」。匿藏人士不斷被要求繳付偷渡費，合共約40多萬元，最終未能成事，但聲稱為他們安排離港的人士，自己已前往外國，並要求匿藏人士繼續拍片眾籌作生活費，但最後並無任何款項落到他們手上。

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消息指，警方收到線報，指有4名被通緝人士會在西貢黃石碼頭乘快艇前往台灣，遂立即趕至西貢阻止，並在大網仔路北潭涌巴士總站發現4名男子，作出拘捕。當時4人有掙扎但隨即被制服。警方發現4人均帶備輕裝行李，內藏一些隨身衣物及1萬至2萬元台幣。

警察公共關係科回覆《香港01》指，新界南總區重案組，昨日（7月13日）在西貢區拘捕21歲男子，他因「沒有按照法庭的指令歸押」而被拘捕，案件將於今日（7月14日）在區域法院提堂。