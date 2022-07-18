快艇船長救人喪生　生前勤力生性　姨媽泣嘆：都唔知點解會咁？

西貢一名男子跳海救人不幸遭螺旋槳擊殺慘劇，死者陳家裕（31歲）原本從事鑽石買賣工作，因疫情襲港，旅客絕跡，今年2月轉任快艇船長，昨（17日）傍晚，他駕駛的快艇上一名女子意外墮海，他救人心切跳海拯救，慘遭引擎螺旋槳劏開胸腹，「車葉打中，腸都走晒出嚟」，其同住的姨媽憶起慘狀泣不成聲，大嘆家裕生命短暫：「天要搞，就搞我啲老嘢，唔好搞啲後生」。



家裕一家四口本來居住沙田美林邨，中學時因居所狹窄，搬往西貢清水灣與姨媽同住，陳父任職大廈看更，母親全職主婦，一直身體欠佳，家裕對上還有一名胞姊。姨媽看着家裕長大，視如親生骨肉，看見家裕領養的兩頭狗隻不禁悲從中來：「佢人好好，都唔知點解會咁？」

據她所知，意外時快艇上3名女乘客，坐在船尾一名女子墮海，家裕心急跳海救人，慘遭螺旋槳擊中，昨晚家裕母親及胞姊前往認屍，驚見家裕胸腹劏開，腸臟溢出，姨媽亦心痛愛甥慘死：「天要搞，就搞我啲老嘢，唔好搞啲後生，啲後生乜都未見過、試過」，說後兩行眼淚滑下。

她表示，家裕早年從事鑽石買賣工作，近年市道不景，生意慘淡，轉行從事水電和安裝冷氣，並在一間西貢滑水公司做兼職，今年二月轉做長工任快艇船長，由於家裕熱愛戶外活動，考有潛水教練牌、船牌及急救牌，姨媽形容家裕為人勤力生性，他有一名拍拖12年的女友，雖然已談婚論嫁，但因未有居住地方，兩人一直未敢結婚。

家裕生前人緣佳，有不少好友。

與家裕情如手足的公司同事曾先生表示，早年與家裕在鑽石公司認識，因志趣相投變成好友，一起轉行做冷氣安裝及滑水公司任職，在他眼中家裕如同其親哥哥，生前十分照顧這個弟弟：「好心痛，聽到消息好愕然」，這段時間，他不斷回想與家裕的點滴，一起去菲律賓宿霧潛水、收工後去吃飯，可惜他的朗朗笑聲如今再難聽到。

家裕生前熱愛水上活動。

事發於昨（17日）傍晚近6時，警方接獲報案，指一名快艇男船長在大網仔離岸約50米的一艘快艇上墮海。警方及消防接報後趕往了解，發現快艇上3名女乘客安全無恙，惟男船長失蹤，遂展開搜索；其間政府飛行服務隊亦派出直升機協助。約一小時後，救援人員終尋獲墮海男子，並將其撈起，惜告不治。警方經調查後，相信其中1名女搭客玩滑水期間失足墮海，男船長跳落海救人時，疑遭引擎螺旋槳擊中，胸、腹重創身亡。