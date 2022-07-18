水上活動欠監管　救生員疲於奔命　合資格教練有路可尋

快艇船長陳家裕（31歲）周日為救從艇墮海的一名女子，跳海救人時慘遭引擎螺旋槳擊中胸腹，傷重不治。水上活動發牌及監管未能追上需求，持有船牌並帶同一名瞭望員即可開團滑水。滑水總會舉辦教練班，今年訓練80名新教練，課程包括急救知識及拯救注意事項，根據課程內容，不建議教練落水救人。救生員工會則認為目前水上活動缺乏規管，難以應對日益增加的水上活動危機或推廣安全意識。



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香港滑水總會職員潘先生表示，總會本年舉辦兩次尾波運動教練班，通過考試的滑水教練名單列於總會網頁內。今年通過教練班的新教練約80人，他們均持有海事處發出的船牌，以及學習過水上安全知識。教練資格維持兩年，之後需要辦理續牌。

潘先生指出，滑水教練資格一如其他運動，總會提供教練班培訓合資格滑水教練，但不排除坊間有沒上過教練班而從事相關工作的人士。他難言今次意外起因，僅稱除非情況特殊，否則根據尾波運動教練班課程內容，不建議教練落水救人。萬一出海期間有人墮海，假如墮海者清醒並在離船1至2米浮沉，教練則停船甚至關引擎叫對方游上船；如果距離船隻約5至10米，則可以拋繩將墮海者慢慢拉上船。若果墮海者已遠離船隻數十米，教練可以開船靠近，然後再用上述方法拯救。

潘先生表示，總會過去舉辦比賽，會向海事處申請租用海域，使用到碼頭亦要得到地政署等相關部門批准。私人公司做法各有不同，海事處一般要求船隻需有一名駕駛員及一名瞭望員。《香港01》正向海事處查詢從事滑水或其他水上活動行業，是否需要向海事處申請牌照等。

救生員工會：非康文署範圍但難遇事不理

港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，快艇或滑水等水上活動不能在康文署轄下泳區進行，相關活動亦非康文署管轄範圍，但防鯊網外不時有快艇出沒，救生員需要留意快艇會否失控對泳客構成危險，甚至會有快艇駛近防鯊網垂釣，需要救生員出動或開廣播提醒。一些熱門水上活動地點例如淺水灣、深水灣和黃金泳灘，如果發生意外，胡指「（離岸）幾百米（救生員）都會去救。」現時私人經營的直立板、獨木舟等活動缺乏規管，胡認為更重要的是政府設立專責部門監管水上活動、推廣水上安全，目前只需有船牌就可以從事相關活動，沒有部門統籌發牌或處理水上活動危機。

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