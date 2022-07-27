foodpanda外賣員遇車禍離世　工權會：要求外賣平台提高工傷保障

秀茂坪昨（26日）晨一輛電單車與巴士迎頭相撞，59歲電單車男司機陳德明死亡，與妻子和10歲的女兒天人永隔。男死者生前為餐飲服務平台foodpanda外賣員，工業傷亡權益會發公開信指，foodpanda雖有為外賣員提供意外保險，但是保額過低，與法定工傷補償相差太遠，要求外賣平台提高工傷保障。另外，工權會要求foodpanda向外賣員死者家屬、全體外賣員及公眾交代事故資料，並促請政府當局盡快檢討外賣平台問題，設立法例保障外賣員。



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工權會：foodpanda公司事隔半日才聯絡家屬

工業傷亡權益會表示，外賣平台公司一向不視外賣員為其僱員，而是自僱者，外賣員有任何權益申訴，公司都不會按勞工法例和工傷補償條例處理。信中指，foodpanda雖然有為外賣員提供意外保險，但保額過低，與法定工傷補償相差太遠。

工權會又在公開信質疑，foodpanda公司事隔半日才聯絡家屬：「於傳媒壓力下，foodpanda於意外發生的9小時後，才向家屬披露工作資料，並以意外並非發生於上綫期間爲由，給予小量慰問金。」認為外賣平台公司有責任第一時間向死者家屬和公眾交代。今次事故後，foodpanda公司事隔半日才聯絡家屬，缺乏基本關懷。工權會並指出，以往有不少外賣員的工業傷亡事件，外賣平台公司亦往往遲遲不向家屬披露有關資料。

死者陳德明與妻女合照。

另外工權會指，該次意外亦揭露外賣平台保險的保障不足的問題，有關保險不保障外賣員工作，以及上落班過程中發生的意外。信中提及很多市民使用外賣平台，時常見到外賣員勞碌奔波，工會呼籲大家都關注外賣員的處境。



工權會稱，要求foodpanda向外賣員死者家屬、全體外賣員及公眾交代事故資料、外賣平台保障外賣員應有權益，提高工傷補償金額、增加保障範圍。以及外賣平台對外賣員提供足夠的職業安全設備及培訓，另外促請政府當局盡快檢討外賣平台問題，設立法例保障外賣員。

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警方指，正調查昨日（26日）上午在秀茂坪發生的致命交通意外，意外中一名59歲姓陳男子死亡。事發在上午約7時50分，一名59歲男子駕駛電單車，沿秀茂坪道往九龍灣方向行駛，一名50歲姓林男子則駕駛巴士，沿秀茂坪道往藍田方向行駛。當駛至近秀茂坪道及順安道交界時，據報電單車失控越過對面線撞向巴士。該名電單車司機身體多處受傷，昏迷被送往聯合醫院治理，於上午8時12分被證實死亡。東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0277或3661-0264與調查人員聯絡。