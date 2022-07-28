秀茂坪車禍│慘死外賣員遺妻女前路徬徨　親屬盼熱心人施援手

秀茂坪周三（26日）清晨一輛電單車與巴士迎頭相撞，59歲外賣鐵騎士陳德明慘死，與妻子和10歲的女兒天人永隔。車禍發生後遺孀終日以淚洗面，徹夜難眠。她哽咽向《香港01》記者表示，「德明是家庭支柱，他離去後，我一個女人不知道怎辦！」說罷，她淚如雨下，泣不成聲。



陳太表示，她原是內地人，2010年與陳結婚，其後申請來港，到今年9月才來港滿7年。由於學歷低及廣東話不流利，加上要照顧年僅10歲的女兒，故來港後一直沒有工作，一家經濟重擔落在丈夫一人身上。陳太又指丈夫為養家，近期「朝7晚11」開工，每日工作近14小時。面對丈夫突然身故，陳太茫茫前路感到十分徬徨。

陳共有七兄弟姊妹，他身故後，其兄弟姊妹及外甥等人均伸出援手協助辦理後事。陳的胞姊知道弟婦（陳太）心情難以平復，專程到陳家陪伴及協助照顧德明的10歲女兒。據悉，死者女兒思念亡父，情緒波動，周三（27日）已沒有上學。陳的兄弟姊妹均是來自基層家庭，雖想幫助，惟感心有餘而力不足，希望有心人施援手。

▼秀茂坪巴士電單車相撞 鐵騎士重創送院亡▼

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陳德明生前為外賣平台foodpanda的電單車外賣員，該平台有為外賣員提供意外保險，但保額低，與法定工傷補償相差太遠。陳的家人引述foodpanda職員指，陳事發時未上線當值，若被確認事發時陳未當值，則未能申請勞工保險賠償，只能獲一萬元的慰問金。

事發周二（26日）上午7時50分，警方指出，59歲姓陳男子駕駛電單車，沿秀茂坪道往九龍灣方向行駛。一名50歲姓林男子則駕駛巴士，沿秀茂坪道往藍田方向行駛。當駛至近秀茂坪道及順安道交界時，據報電單車失控越過對面線撞向巴士。該名電單車司機身體多處受傷，昏迷被送往聯合醫院治理，於上午8時12分被證實死亡。東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0277或3661-0264與調查人員聯絡。

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