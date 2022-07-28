秀茂坪車禍｜foodpanda：對意外深表痛心　向家屬提供緊急援助金

周二（26日）秀茂坪一輛電單車與巴士迎頭相撞，59歲foodpanda電單車男司機陳德明死亡。事後foodpanda回覆指，就該宗交通意外深表痛心，並對死者家屬致以最深切慰問。該公司確認死者有為foodpanda提供送遞服務，根據系統紀錄原訂於意外約2小時後於九龍灣上線。foodpanda表示，事發後立即召開緊急內部會議，確定送遞員身份後以緊急聯絡人電話聯繫家屬，與他們保持密切聯絡，就意外進行溝通及提供緊急喪葬援助金。



死者陳德明與妻女合照。

foodpanda回覆指，就26日在秀茂坪發生的一宗交通意外深表痛心，並對死者家屬致以最深切的慰問。公司確認該名死者有為foodpanda提供送遞服務，並根據系統紀錄原訂於意外約2小時後於九龍灣上線。

foodpanda指，一直極度重視送遞員的安全，得悉事發後公司立即召開緊急內部會議，即時與不同單位及部門了解，並於確定送遞員身份後以緊急聯絡人電話聯繫家屬，與他們保持密切聯絡，盡力就意外進行溝通及提供緊急喪葬援助金。

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foodpanda表示，在過去24小時，公司獲悉不少熱心人士包括送遞員及辦公室員工希望一齊伸出援手，盼透過捐款幫助家屬度過難關。在家屬同意下，foodpanda會向所有熱心人士提供捐款方法。對於今次的不幸事件，foodpanda指再次表達痛心，希望以後不再發生類似事故。

另外在香港，foodpanda為每位送遞員免費提供團體意外人身保險保障。儘管意外發生時並非其上線期間，已積極向保險公司查詢一切可行補償方。foodpanda稱，顧及到送遞員於上線時間以外的保障需要，一律會根據意外的情況酌情處理，並設有機制為意外身故的送遞員家屬提供一筆緊急喪葬援助金，以及額外身故援助金和後事安排。

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7月26日上午秀茂坪發生的致命交通意外，意外中一名59歲姓陳男子死亡。警方指，事發在上午約7時50分，一名59歲男子駕駛電單車，沿秀茂坪道往九龍灣方向行駛，一名50歲姓林男子則駕駛巴士，沿秀茂坪道往藍田方向行駛。當駛至近秀茂坪道及順安道交界時，據報電單車失控越過對面線撞向巴士。該名電單車司機身體多處受傷，昏迷被送往聯合醫院治理，於上午8時12分被證實死亡。東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0277或3661-0264與調查人員聯絡。