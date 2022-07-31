MIRROR演唱會｜還原綵排意外詳情　機關致三人受傷　花姐質問監製

7月28日MIRROR演唱會嚴重意外，巨型LED熒幕墜下砸中兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）情況危殆。《香港01》取得包括工程和綵排的「入台」時間表，訪問演唱會工作人員，發現早在首演前，因為舞台機關問題，已導致三名表演者受傷，其中一人要入院治療，無法演出要換人，總綵排亦因為有人受傷要腰斬。

MIRROR經理人黃慧君（花姐）綵排是多番在現場問監製，「點解有危險仲要rehearsal」、「你跌死佢哋點算」。據悉，花姐並非是次演唱會監製，第三場演出她「監場」的位置，亦非主控制台。此次演出的監製一直為行內資深演唱會監製「Fran9」，並無外界傳言中被撤換。

至於為何多番意外仍如期表演，誰下最終決定，仍未有答案。



▼記者拍攝MIRROR演場會第四場嚴重事故過程▼



原定23日踩台嚴重延誤 表演者要「乾等」

事發時記者是前排觀眾，目擊並拍攝到意外整個過程，直至兩名傷者被擔架抬離，才離開紅館。事發後，記者取得演唱會「入台」時間表，工程團隊7月18日進駐紅館；7月23日早上9點至10點「set威」，即設置表演者降落時用到的鋼纜，10點開始舞蹈員綵排，之後分不同環節各自綵排『踩台』，晚上9點至凌晨1點，是MIRROR綵排時間。

《香港01》獲得MIRROR演唱會原定的綵排時間表 ，但事實上嚴重延誤，總綵排在7月25日凌晨1點才開始，並中途因為意外腰斬。（受訪者提供）

不過一名從綵排到四場演出均全程在場的工作人員對記者說，按原定時間到場綵排，看到現場好混亂，「舞蹈員、MIRROR成員要『乾等』，23日（星期六）基本上未可以綵排到。」他在現場看到，機關未運作到，表演者就要「焗試」（被迫試行），邊排邊停。

Fran9是2022年MIRROR演唱會的監製。（網上圖片）

花姐多番質問：跌死佢哋點算？

是次演唱會監製，是行內有豐富經驗的「Fran9」，幕後工作人員說，雖然MIRROR經理人黃慧君（花姐），亦有演唱會監製經驗，但她這次角色是經理人，「花姐在現場多番問Fran9，『點解有危險都仲要rehearsal？』，看到有問題就叫停，試過好多次MIRROR成員未走位到舞台機關的地方，舞台就開始降落，花姐講了很多次類似的說話：『點解artist未行到就降？跌死佢哋點算？』」

2022年7月28日，MIRROR演唱會嚴重意外後，MIRROR經理人黃慧君（花姐）上台呼籲觀眾有秩序離場。（勞顯亮攝）

原定總綵排在7月24日（星期日）晚上10點進行，根據時間表，之前每個環節均有綵排過，試行舞台機關、音響等，不過實際情況是，很多機關要到總綵排時，表演者才首次試用。而總綵排亦延誤至7月25日（星期一）凌晨1點才開始。

MIRROR演唱會開場，12名成員「吊威也」從天而降，之後由舞蹈員收回威也。綵排時有一名舞蹈員跌落舞台洞中受傷，但監製無發現，直至看到有威也未回收才知道事件。圖為7月28日MIRROR演唱會意外前的開場情況。（勞顯亮攝）

綵排首名傷者為舞蹈員 跌落深坑監製無發現

演唱會第一個環節，是MIRROR十二子用威也（鋼纜）從天而降出場，之後有舞蹈員收起威也，經機關降落台下。不過綵排時機關出錯，有舞蹈員跌落約兩米深的洞中，但監製並無發現，直至表演時發現仍有一條威也未拆，才知道有人失蹤跌落洞中。「監製理應控制所有機關，看閉路電視，為何他會不知情？」

受傷的舞蹈員要，傷及膝蓋，要送院治理，之後亦無法表演，要臨時換人。「我看到他出院後有包紮，行路一拐一拐。」

2022年7月25日凌晨，MIRROR演唱會總綵排，江𤒹生（Anson Kong）與樂隊表演時，升降台出錯，令結他手Jason Kui撞傷，外籍鼓手Padget Nanton lll擦傷，一套鼓倒地。綵排因此腰斬。（受訪者提供）

升降台意外致結他手、鼓手受傷 總綵排腰斬

總綵排時意外不斷，試過升降台出錯，到綵排到江𤒹生（Anson Kong, AK）與樂隊表演《金星女孩》和《#信之卷》時，升降台再次出錯，只將一半降落，結他手Jason Kui撞傷，外籍鼓手Padget Nanton lll亦擦傷。

MIRROR演唱會總綵排要腰斬，因為江𤒹生（Anson Kong）與樂隊表演《金星女孩》和《#信之卷》時，升降台出錯，結他手Jason Kui撞傷，外籍鼓手Padget Nanton lll擦傷。圖為2022年7月28日，意外發生前，該環節演出情況。（勞顯亮攝）

▼MIRROR演唱會舞蹈員 演出前表達不滿▼



+ 2

亦因為這次意外，到時總綵排腰斬，AK亦在當時在Instagram發文斥責「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」工作人員指，第三次意外直接與AK環節有關，讓他終於忍不住發聲。

凌晨才開始的總綵排腰斬，直至7月25日（星期一），首演當日下午才綵排餘下環節，直至約傍晚6點45分才完成。

▼MIRROR成員演出前表達不滿▼



現場氣氛尷尬 花姐提問監製答不到

該名工作人員對記者說，整個綵排過程中氣氛非常尷尬，「氣氛好尷尬，花姐不斷提問，但監製都回答不到，連MIRROR成員都好尷尬，不知道走位、要行去哪裏。」不過他強調，現場並無罵戰，「無火藥味，無互相指責，是理性討論。但我可以說，以往做過這麼多次演唱會，從未試過如此尷尬。」

由於技術問題，整個演出無足夠時間綵排，唯一一次總綵排亦要腰斬，舞蹈員、MIRROR成員多數時間在「乾等」，工作人員形容因為嚴重延誤，表演者都無足夠時間休息，「我們後台工作人員，要因應綵排修改效果、影片等，都要開通宵。」

7月28日，MIRRO演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕墜下砸中舞蹈員。意外前，Jer、Stanley、Jeremy、Frankie有在天橋表演，記者現場所見，天橋有搖晃。（勞顯亮攝）

7月25日（星期一）的首場演出，延遲至晚上8點50分才開始，整個過程狀況不斷。MIRROR唱《Boss》時，舞台還未升起，成員要在「洞中」延長；江𤒹生（AK）跳唱時，上升的舞台機關突然搖晃，MIRROR十二子所站的天橋，亦同樣搖擺不定。第二場演出，陳瑞輝（Frankie）在台上講話時，外從高台上跌下。

2022年7月27日，MIRROR演唱會第三場，黃慧君 （花姐）坐鎮，MIRROR成員表示「有你，我們放心」。據悉花姐並非在主控台。（黃慧君IG）

花姐坐鎮非主控台 Fran9仍是監製

到7月27日（星期三）第三場演出，取消多個危險環節，花姐更在網上發布照片，在現場指揮。不過工作人員指，演唱會監製仍然是Fran9，四場演出均在主控台指揮，而花姐是坐在另外一個控制台，第三場開始可以與MIRROR成員溝通，令他們表演更安心。

2022年7月28日，MIRROR演唱會嚴重意外，巨型LED熒幕墜下砸傷兩名舞蹈員。事發後消防、救護很快到場。（勞顯亮攝）

MIRROR從無多謝監製 第三場名字消失於片尾

由於意外不斷，首三場演出，MIRROR成員並無如一般演唱會那樣，公開鳴謝監製Fran9和導演Mark，首兩場演出結尾，播放的工作人員名單影片，仍有監製Farn9、導演Mark的名字，但到第三場的影片，已無二人的名字。

2022年7月28日，MIRROR演唱會嚴重意外，巨型LED熒幕下墜至兩名舞蹈員受傷，其中李啟言（阿Mo）傷勢最重，圖為他被抬上擔架送離紅館的情況。（勞顯亮攝）

誰決定如期演出？

記者追問，為何綵排時連番意外，仍如期演出，有沒有人提出過要延期演出，誰下最終決定？工作人員指，未有答案。