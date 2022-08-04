MIRROR演唱會｜消息指魯庭暉及部份舞蹈員 今日到西九龍總部助查
撰文：凌逸德
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上月底MIRROR演唱會第四場發生嚴重意外，事隔一周，消息指MakerVille行政總裁魯庭暉及部份舞蹈員，今日（4日）將會到西九龍總區總部協助調查及錄取口供。現時有大批傳媒在西九龍總部等候。據了解，意外發生時台上表演者包括MIRROR成員，不日會到西九龍總部助查，但相信並非今日內。
事故當日，紅館一塊大型電視屏幕墮下擊中兩名舞蹈員，傷勢嚴重的阿Mo李啟言手術後情況仍不樂觀，尚在醫院留醫。事發後魯庭暉在醫院交代情況及鄭重道歉，此後未有露面。直至昨日（3日）MIRROR 12子被召回電訊盈科位於九龍灣的公司，魯庭暉亦有在場。
今早9時許，有多名機電署人員乘白色車到達西九龍總區總部，暫時未確定是否協助MIRROR演唱會意外調查。
昨日MIRROR 12子回電盈 首度現身
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上周四（7月28日）MIRROR舉行第四場紅館演場會，當Edan（呂爵安）與Anson Lo（盧瀚霆）正獻唱《Elevator》時，台中央上空一塊大型電視屏幕突然墜下，兩名舞蹈員先後被擊中跌倒在地上。其後大會宣布發生事故，演唱會腰斬，要求觀眾離場。
政府其後指示MIRROR演唱會要暫停舉行，並成立跨部門工作小組調查意外成因，警方西九龍總區重案組亦多次到紅館搜證。
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