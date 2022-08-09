蓮香樓網上宣布結業　員工大爆公司欠薪4個月　斥老闆執笠走數

蓮香飲食集團今日（9日）凌晨在官方Facebook專頁宣布，特許經營加盟商蓮香樓及蓮香棧於周一（8日）不敵疫情，正式結束營業。但原來蓮香樓員工事前毫不知情，直到凌晨看到Facebook 帖文後始知「被失業」。今早員工紛紛返店執拾個人物品，更向記者大爆蓮香樓由4月起已拖欠薪金，每當員工追薪時，老闆則聲稱有集團注資，要求員工耐心等候。豈料一拖再拖，蓮香樓竟以結業「走數」。茶樓經理形容公司做法「唔誠實」，今早10時與一眾員工到勞工處求助。



蓮香樓經理余先生接受《香港01》訪問時指，昨（8日）茶樓仍正常營業，殊不知公司凌晨透過Facebook 宣布蓮香樓及蓮香棧結業，令一眾員工大感意外。余先生其後透露內情，原來蓮香樓自今年4月起已拖欠員工薪金，店內有約20名員工，估計共拖欠薪金約80至100萬元。

他指，蓮香樓老闆第四代傳人顏漢彬周日（7日）仍有到蓮香樓食飯，員工要求顏答覆何時可以支薪，並指如再拖欠薪金，會集體到勞工處求助。余指，當時顏承諾周一（即昨日）會出糧，豈料承諾落空，員工亦無法再聯絡到顏漢彬。

余表示，公司自4月拖薪後，顏漢彬一直叫員工忍耐，並聲稱有集團注資，到時便有錢出糧，結果一拖再拖，今日更結業「走數」。經理余先生直言：「唔誠實，係蓄意嘅。」余從去年10月起入職，有些現職員工則在蓮香樓工作10多年，余坦言：「老闆（不如）開心見誠講做唔到落去要結業，你哋去搵破欠（基金），老實啲講仲好啦，我哋都幫你咁耐，頂咗幾個月，唔需要搞到咁。」

今早10時，一眾員工執拾個人物品後，便到勞工處求助。勞工處職員叫各人填表，統計有多少人受影響，稍後會聯絡僱主開會調停，如無法調停將上庭解決，勞工處亦會協助班員工申請破欠基金。