MIRROR演唱會｜激光及煙火效果技術員　先後赴西九總部助查

男團組合「MIRROR」7月28日晚紅磡香港體育館演唱會意外，大型屏幕墮下擊中兩名舞蹈員，其中一名傷者李啟言（阿Mo）仍然留醫深切治療部。西九龍總區重案組連日邀請涉案人士協助調查，今日（9日）激光及煙火效果技術員，先後到西九龍總部錄取口供。



MIRROR演唱會第四場發生嚴重事故，一幅大型屏幕突然墜下至舞台並擊中兩名舞蹈員，當中李啟言（阿Mo）仍留醫深切治療部，消息指他日前完成呼吸造口手術，頸以下部位仍未能移動。

今早（9日）10時許負責Mirror演唱會激光效果的工作人員，到西九龍總部錄取口供。據知下午約2時負責舞台煙火效果技術員，亦會到西九龍總部協助調查。

警方前日將涉事大屏幕拆件檢走，屏幕框架約4米乘以4米，當中有多塊LED顯示屏，警方初步檢走較重要的6塊調查。至於檢走的該顆斷裂的螺絲，相信與事件有關。警方調查工作仍在進行中。消息指，警方首次發現該粒斷裂螺絲，正調查是否涉事屏幕或鋼索的部件。

▼警方檢走一粒疑與案有關的斷裂螺絲▼



▼警方檢走涉事屏幕框架及LED顯示屏▼



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▼警方8月7日再到紅館調查▼



▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

