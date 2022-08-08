MIRROR演唱會︱消息指阿Mo上周六做呼吸造口手術　頸部以下待康復

7月28日晚的MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，被大型屏幕墮下擊中的舞蹈員李啟言（阿Mo），仍於伊利沙伯醫院留醫深切治療部留醫，不過其父早前指阿Mo已清醒，並能簡單與外界溝通。消息指，阿Mo前日（6日）完成呼吸造口手術，惟暫時頸以下部位仍未能移動。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



家庭發展基金總幹事羅乃萱周日（7日）在Facebook轉發代禱事項，透露阿Mo已清醒，能簡單與外界溝通，希望他有機會盡快復元，重踏舞台。

意外於7月28日發生後，阿Mo已曾先後接受手術，包括修補受損的第三及第四節頸椎骨骼。消息指，阿Mo前日再度做手術，已完成呼吸造口手術，不過頸以下部位仍未有改善。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

