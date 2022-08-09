MIRROR演唱會｜斷裂鋼索似金屬疲勞　業界工程師料兩大成因所致

MIRROR演唱會早前發生舞台意外，一塊大型屏幕墮下擊中舞蹈員。事後由康文署牽頭組成的跨部門專責小組指，檢視涉事斷裂鋼索斷口後，發現有跡象顯示鋼索出現金屬疲勞導致斷裂，而警方亦檢走一粒斷裂螺絲。

不過，經常處理鋼索問題的通力電梯董事總經理張年生指，今次事故的成因有不同可能性，最終結果要等待政府跨部門專責小組的報告。但他估計當中有兩個原因有較大可能，包括鋼纜上升時曾碰撞到異物，或安裝時螺絲扭得過緊，導致斷裂。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



通力電梯董事總經理、工程師張年生指，金屬疲勞只是行內的「統稱」。按金屬的特性，當中有一定軟度，當某點的壓力過強，或會導致裂開或斷開，一般會稱作金屬疲勞。

張年生說，按其特性，金屬不會立即出現問題，在它斷裂前，鋼纜會被慢慢拉長，「唔係話幾個月，可能一日兩日內。」他以電梯為例，維修人員會定期量度鋼纜的長度，只要長了數毫米便須更換鋼索。他說，金屬疲勞很常見，但市民肉眼一般較難察覺，若平日做足定期檢查，出現問題的機會較低。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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可能性一：鋼纜接近全新 有機會曾碰撞異物

張年生估計，今次事故涉及多個可能性，其中可能涉及鋼纜，屏幕上升時或曾碰撞到異物，使鋼纜的重量增加，最終造成斷裂。他解釋，至今仍未能肯定鋼纜是否曾受碰撞，但根據現場片段，鋼纜上升時曾左搖右擺，「如果金屬疲勞，呢個好有可能。」

張指，參考照片，今次演唱會的鋼纜較光滑，未見殘舊或生繡，發生意外的機會理應較低，「相信（鋼纜）唔係全新，都接近全新。」倘使用全新物料，加上意外前演唱會只開了3天，他形容情況非常罕見，故傾向相信是外來因素。

他亦提到，今次表演時屏幕會移動，只用兩條鋼纜並不安全，應用三至四點的吊重位置，故有機會是設計問題，「如果咁重嘅物件唔穩定、又郁緊，下面唔應該企人係到。」他亦估計，原來設計倘若不包括移動，但在操作時強行移動，亦可能導致意外。

▼警方檢走一粒疑與案有關的斷裂螺絲▼



可能性二：螺絲扭得過緊

除了涉及鋼纜外，螺絲亦可能是可能性較大的成因之一。張年生指，承重螺絲不能扭得過實，否則螺絲裡面可能會裂開，於是無力載重，此現象亦是金屬疲勞之一。

張說，扭上承重螺絲時，會有特別工具確保鬆緊，然後由師博會利用工具扭動，但用力過猛後，便無法再扭。張估計，可能工人沒有使用適當工具，例如只用扳手安裝，或該螺絲安裝前內裡已斷裂。

他又指，按一般情況，工人使用任何工具前，應先經主管（Supervisor）檢查。檢查後會將工具紀錄下來，然後交由工程師保管，當確定規格正確後，工程師會再獨立檢查及抽查。他懷疑安裝的過程中或出現問題，「（主管）有無做到？或者是旦填啲嘢落去都得？無人知。」