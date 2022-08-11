尖沙咀兩男遭群煞當街圍毆　警方反黑組接手調查後　拘捕6名男子

周日（7日）尖沙咀發生街頭毆鬥案，兩名男子被多名惡漢拳打腳踢。警方將案件交由油尖警區反三合會行動組第三隊調查，並追緝8名兇徒。事隔三日，警方昨日（10日）晚上於九龍城及尖沙咀拘捕6名男子，涉嫌襲擊致身體造成實際傷害，懷疑與案件有關，現正被扣留調查。警方的拘捕行動仍在進行中。



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網上影片可見，事發食肆位於金巴利道85號地下，當時燈火通明，附近路邊停泊不少的士，有司機在車內候客，時有途人行經上址，相信有不少人目擊毆鬥經過。兩名被毆打的男子跌坐在食肆門外行人路，遭多名惡煞圍毆。他們手口並用，又罵又打，有人拿起膠凳、木棍充作武器，用力猛擊事主的頭部，木棍更斷成兩截，亦有人狂用腳踩踏背部。兩人無力還擊，雙手抱頭挨揍，後來更被打至蜷伏在地上，但施襲者下手毫不留情，現場不斷傳出硬物擊打的「呯呯」巨響。

影片可見：遇襲男子遭打傷 有人持木棍連環擊打

另一影片可見，群煞一度離開，後來折返現場。目擊司機連稱﹕「啊！又嚟又嚟！又擸嘢！又打」。兩男站在食肆門口被推撞，其中一人被推跌在馬路中心後，再遭十多人包圍施襲；另一男雖然只有一名對手，但對方手持木棍連環擊打，他最終亦不敵跌倒在地上。群煞逞兇後大叫「走啦！」、「打完就走啦」，然後施施然離去。而遇襲男子遭打至周身損傷，一直坐在地上。