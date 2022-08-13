大角咀謀殺案｜男嬰身世坎坷　父母財困慘變「小人球」

疑遭虐殺致死的3個月大男嬰身世坎坷，他在母親懷中時間極短，上月底，其父母因經濟問題，將他託付一名相識數年的姓林（24歲）女友人照顧，誰料男嬰被抱到林家是一名肥嘟嘟的可愛嬰兒，離開時卻已遍體鱗傷奄奄一息。



據了解，警方已聯絡到男嬰的母親，得知男嬰父母因為財困，沒有錢養育骨肉，所以交給林婦照顧。林婦為全職主婦，姓葉（35歲）丈夫任職物流業，二人育有一名9個大男嬰，一家三口居住富貴大廈一間150呎單位。

記者現場所見，該單位鐵閘罅隙插着一件嬰兒手巾，閘門貼着一個「福」字，由於兩夫婦被捕帶署，單位重門深鎖，沒有聽到嬰兒聲，料其兒子已被相關人士帶走。

大廈樓齡逾63年，殘舊不堪，走廊昏暗，不少單位改建成劏房，部分住客為南亞裔人士。鄰居曹先生表示，今（13日）晨有警員上門查問，但他對涉案住戶不太認識，由於上址住客每隔數年搬走一批，他對新鄰居沒有深究，最近也沒發現異樣。

事發於今（13日）凌晨約1時54分，警方接獲一名男子報案，指一名3個月大的男嬰，在屋內不省人事。救護員趕抵將男嬰送院搶救，當時他已奄奄一息，至凌晨3時08分，終告不治。男嬰身上傷痕纍纍，有多處瘀傷，耳、背及腿部均有水泡，醫生認為有可疑，轉交警方跟進，旺角警區重案組隨即接手案件，探員及後返回上址單位搜證，初步檢走一批照顧嬰兒用具、死者的衣物、食物及單位內一批發熱家居用品調查，並以涉嫌「謀殺」拘捕該對夫婦。