大角咀謀殺案｜虐兒案呈升勢　5歲女童案最震撼　法官曾促增刑罰

大角咀有男嬰離奇死亡。今日（13日）凌晨近2時，博文街21號富貴大廈西座有一名3個月大男嬰昏迷，送院後證實死亡。由於男嬰身上佈滿瘀傷、灼傷，警方懷疑事件另有內情。經調查後，旺角警區重案組探員拘捕一對照顧男嬰的夫婦，涉嫌「謀殺」。

近年本港發生多宗轟動全城的虐兒案，尤以2021年「童樂居」虐兒案及2018年屯門5歲女童謀殺案最為震撼。翻查社會福利署的資料顯示，去年本港有1,367宗虐兒新呈報，比2020年升逾45%，施虐者中最多為受害兒童的家長，其次是同學、朋友和陌生人。鑑於部份虐兒案案情嚴重，曾有法官指出虐兒罪最高刑罰僅囚10年，並不理想，未能反映罪行的嚴重性，認為有關法例應改革。



▼大角咀男嬰謀殺案▼



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▼5歲女童案詳情▼



2018年1月，屯門發生5歲女童虐殺案，一對5歲及8歲的小兄妹遭親父和繼母虐待長達5個月，5歲女童被虐待致死，案件引起全城關注。法醫在女童身上找到逾百個新舊傷勢，頭部有多處瘀傷，她最終因傷口受細菌感染，引致敗血病不治。親父陳海平及繼母黃曉彤被高等法院裁定謀殺罪成，判囚終身，繼外婆則被裁定2項疏忽照顧兒童罪成，判囚5年。

3人早前不服裁決上訴，但被上訴庭即時駁回，全部維持原判。上訴庭法官薛偉成提到，他在2018年處理另一宗案虐兒案時，已指出現時虐兒罪最高刑罰僅囚10年，並不理想，未能反映罪行的嚴重性，認為有關法例應改革。律政司代表回應指，法改會去年9月在《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案》報告書中，已提倡新法例，修訂仍在進行中，並稱會向部門反映。

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近年本港發生的虐兒案：



2022年6月，一名31歲男子在元朗一村屋單位內手持膠衣架喝令兒子站立，其間情緒激動，多次用膠衣架打向兒子背部及手部，導致兒子受驚不停尖叫。有關影片其後在網上流傳，警方今年6月以「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，拘捕被告。

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2021年12月22日，香港保護兒童會轄下「童樂居」被揭發出現虐兒案，有市民投訴指有職員在院舍的戶外遊樂場虐待兒童。警方隨即展開調查，檢取及翻看閉路電視片段，發現有幼兒遭職員打頭、扯頭髮、掌摑、掟落地下或「掟埋牆」等行為施虐。經多番調查後，一共就此案拘捕34人，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，案件總共涉及40名兒童。當中2名被告早前被判囚4個月及7個月，其餘案件已進入司法程序。

2019年1月至同年6月20日，一對同居情侶於洪水橋新生村住所，為朋友照顧一名22個月大姓柯的女嬰Heiley，期間虐待對方，包括掌摑及用鐵鏈綁女嬰的腰，最後導致她突然心跳停頓死亡，驗屍後發現女嬰僅重8公斤且身上有約70處傷痕。女嬰頭部亦有多個深層瘀傷，並出現蜘蛛膜下腔出血和腦水腫。36歲女被告柯靜雯及33歲男被告蕭國偉，承認一項虐兒罪，最終兩被告在高等法院被判各入獄5年4個月。

2017年11月1日至12月1日期間，一對女同志情侶在旺角花園街一單位為友人照顧4歲女兒時，對女童諸加虐待，不但對女童拳打腳踢，又掌摑女童，並用鐵夾夾鼻至女童哭訴求原諒，被捕後認曾捏女童下體及點著火機放女童大腿之間，女童送院後發現有腦血腫並即時進行開腦手術，幸而最後能恢復意識。女被告陳天佑及馮嘉寶最後分別被囚34及32月。

2015年，七歲女童「林林」因長期受到不恰當對待，導致瘦如飢民，皮膚有多處潰爛，最後因缺氧至腦部永久受損，慘變植物人。林林母親王榮汶及其前夫凌耀忠被裁定疏忽照顧兒童，及妨礙司法公正罪等罪成，分別被判入獄15年3個月及4年6個月。