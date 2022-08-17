鐵閘壓死女保安｜政府檢查同類電動趟閘　料一至兩星期完成

油麻地母嬰健康院於本周一（15日）發生停車場鐵閘倒塌慘劇，43歲女保安魏玉筠被一道約4.7米乘2.5米的鐵製車閘塌下壓中，經送院搶救6小時後不治。今日（17日）晚上7時30分，政府發出新聞稿表示非常關注事件，勞工處已展開調查，其間當局亦會檢查所有政府處所同類電閘裝置；預計檢查行動將於一至兩星期內完成。



政府在新聞稿中表示，非常關注是次油麻地母嬰健康院發生的致命工作意外，勞工處已展開調查，查找意外成因和有關持責者的法律責任。雖然意外原因有待確立，但為保障公眾安全和釋除疑慮，有關政府部門亦會採取跟進行動，檢查所有政府處所同類電閘裝置。

機電署及勞工處人員昨到場調查↓

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發言人稱：「建築署及機電工程署已即日展開巡查行動，檢視所有政府處所同類型大型電動趟閘，特別是手動模式相關裝置，確保可安全供人手操作，以避免同類意外發生；預計有關的檢查行動於兩星期內完成。其他工務部門包括水務署、渠務署、土木工程拓展署及路政署，亦會於一星期內完成檢查其轄下設施的電閘裝置。」

香港房屋委員會、香港房屋協會、醫院管理局、市區重建局、港鐵公司及香港機場管理局亦會採取相應行動，檢查轄下處所同類大型電閘裝置，確保手動操作合乎安全。此外，屋宇署亦會去信物業管理公司，呼籲他們就其管理物業內的大型電閘作相應檢查，以確保公眾安全。

本周一鐵閘倒塌壓死女保安↓

根據勞工處制訂的「閘門工作安全指南」，有關人士應為電閘制訂定期保養閘門的機制，並由合資格的技術人員按照機制對閘門進行保養及維修。此外，參考機電署制訂的「電閘、電動玻璃門及電動捲閘裝置操作守則」及職業安全健康局公布的「處理閘門及玻璃門的工作安全」，電閘擁有人必須按照製造商的指示，為電閘裝置進行定期保養，使其保持良好操作狀況。發言人強調，有關人士有責任確保電閘以安全方式安裝及操作。

發言人亦提醒電閘操作人員，以手動控制電閘時須提高警覺，注意閘門移動範圍及移動速度，切勿令閘門移離操作界限，並與裝置保持安全距離。

另外，機電署回覆《香港01》查詢表示，對一名保安員在事件中不幸離世感到十分難過，並對其家屬致以深切慰問，並強調該署會全力配合相關部門的調查工作，以找出意外原因，暫時沒有其他補充。