12港人案｜喬映瑜返港　黑布蒙頭上手銬步入天水圍警署

在港涉及一宗製造炸彈案的喬映瑜，前年涉嫌聯同另外11人偷渡離港，在內地水域被捕，事件被稱為「12港人案」。12港人中鄧棨然及喬映瑜被指準備偷渡前期已與「上家」商議計劃，並被安排組織策劃偷渡。二人被控組織他人偷越邊境罪，鄧棨然被判有期徒刑3年，罰金人民幣2萬元；喬映瑜被判兩年，罰金1.5萬元人民幣。喬映瑜今日（22日）在內地刑滿出獄，由於涉嫌參與2020年一宗炸彈案，故移交香港警方。上午11時許，她黑布蒙頭、戴上手銬，由警員押送步入天水圍警署。



+ 2

前年8月涉嫌偷渡離開香港前往台灣，在內地水域被捕的「12港人」，其中喬映瑜和鄧棨然，因組織他人偷越邊境罪，在內地分別被判監2年及3年。喬映瑜今日（22日）在內地刑滿返港，將轉交香港警方。

據悉，喬映瑜因涉及2020年初上水製造炸彈案而被通緝，返港後新界北總區重案組人員會以涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第55條「製造或管有炸藥」把她拘捕。

其餘10人早前已先後被押送回港，除李宇軒的案件分拆處理，其他人均被加控一項妨礙司法公正罪。認罪的7人包括李子賢、廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙及郭子麟，被判監10個月。

「12港人」潛逃至被遺返的經過。(詳看下圖)