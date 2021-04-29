12港人案｜國安處加控回港9人妨礙司法公正罪　李宇軒分案處理

撰文： 朱雅霜 最後更新日期： 2021-04-29 19:43

12名港人去年涉嫌偷越國（邊）境罪被捕，兩名未成人士率先遣返香港，10人在深圳被定罪，當中8人於上月刑滿返港。已押解返港的10人陸續受審，國安處徵詢律政司意見後，加控9名已遣返港人一項妨礙司法公正罪，將於明天（30日）在東區法院提堂。消息指，李宇軒將分案處理。

12港人案之一的17歲學生黃臨福，涉前年10月向旺角警署投擲汽油彈，被控企圖縱火等罪，本月15日在在區域法院再提訊。

▼▼12港人潛逃案，8名刑滿返港港人▼▼

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警方發言人表示，國家安全處人員經深入調查及徵詢法律意見後，昨日加控9名早前潛逃離港，被內地執法部門截獲並遣送回港，而現正還柙的男子（17至31歲）一項妨礙司法公正罪，案件將於明日下午於東區裁判法院提堂。消息指，遭加控的包括鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、郭子麟、廖子文及黃臨福，李宇軒則分案處理。

12港人潛逃案一直受港人關注，他們去年8月被廣東海警截獲後，被扣押於深圳鹽田看守所。其中8人李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟，去年12月底被判偷越邊境罪罪成判囚7個月，刑滿出獄，上月份批遣返香港，當日李宇軒獲首個移交本港。

▼12港人背景及內地監禁刑期▼