12港人案｜消息﹕喬映瑜周二粉嶺法院提堂　關注組指她精神不俗

「12港人案」中，喬映瑜被指準備偷渡前期已與「上家」商議計劃，並被安排組織策劃偷渡，於內地被判刑2年，今日（22日）刑滿出獄，移交香港警方。12港人關注組晚上發文，指喬從廣州白雲區女子監獄刑滿出獄，被押至天水圍警署由香港警方看管。她的精神不俗，家屬感謝各界兩年來的關注和支持，現時家屬無意眾籌，並已為喬安排代表律師。而仍在廣州從化監獄服刑的鄧棨然，預計於明年8月22日回港。另外，消息指，喬映瑜將於明日（23日）在粉嶺裁判法院提堂。



+ 2

在港涉及一宗製造炸彈案的喬映瑜，前年涉嫌聯同另外11人偷渡離港，在內地水域被捕，事件被稱為「12港人案」。12港人中鄧棨然及喬映瑜被指準備偷渡前期已與「上家」商議計劃，並被安排組織策劃偷渡。二人被控組織他人偷越邊境罪，鄧棨然被判有期徒刑3年，罰金人民幣2萬元；喬映瑜被判兩年，罰金1.5萬元人民幣。喬映瑜今日（22日）在內地刑滿出獄，由於涉嫌參與2020年一宗炸彈案，故移交香港警方。上午11時許，她黑布蒙頭、戴上手銬，由警員押送步入天水圍警署。

香港警方表示，昨日（8月22日）在深圳灣口岸接收由內地執法機關送回的一名女疑犯。警方於2020年8月28日循相互通報機制接獲內地執法部門通報，該名女疑犯在內地水域因涉嫌干犯「偷越邊境」罪被拘留，其後於內地被判囚。該名35歲女疑犯涉嫌與2020年1月14日在旺角發生的一宗製造爆炸品及藏有危險藥物案有關，但其後該疑犯潛離香港。

香港警方續指，內地執法機關完成相關司法程序後將該名女疑犯移交。上述案件由新界北總區刑事部跟進。警方國家安全處亦就該女子在港涉及的一宗妨礙司法公正案作出調查。經調查後，警方已暫控該名女疑犯一項「藏有危險藥物」及一項「妨礙司法公正」罪，案件將於今日（8月23日）上午在粉嶺裁判法院提堂。至於製造爆炸品案件，警方會先索取律政司意見，不排除會加控其他罪名。

「12港人」潛逃至被遺返的經過。(詳看下圖)