油麻地兇殺案｜死者遇襲片段曝光　被五人圍斬　頭部中刀終倒下

油麻地斬人兇殺案，35歲巴基斯坦籍男子Ali，昨(29日)凌晨在佐敦道遭多名刀手伏擊，身中至少15刀喪命，刀手行兇過程被附近住客拍下，Ali負傷奔過佐敦道及白加士街交界，在行人輔助線中間被刀手追上，先被多人逮住動彈不得，另一刀手不斷向他狂斬，眾人得手後施施然離去，當時雖有不少汽車經過，卻沒人落車援手，Ali最終傷重不治。



一名刀手（紅箭咀）向事主頭部揮斬一刀後，事主不支倒下。（網上截圖）

該短片1分08秒，相信是佐敦道附近大廈住客高處拍下，畫面顯示時間為3時52分，片段中，Ali在佐敦道華豐大廈對開遇襲，狂奔百米至佐敦道及白加士街交界，終被刀手追上，5人圍着他，有人將他逮住，另一名持刀漢狂斬他，Ali重傷坐在花槽邊石壆上，其間一名刀手再向他頭部怒斬一刀後，Ali最終不支倒下。兇徒得手後沒有慌忙四散，卻大模斯樣離去，而當時現場車來車往，未見有人落車幫手。

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事發於昨(29日)凌晨4時左右，Ali在佐敦道華豐大廈對開，即遭5名大漢伏擊，其中2人手持利刀，向事主揮刀狂斬。Ali逃至佐敦道與白加士街交界被追上，慘死亂刀下。警方發現死者身上有15處刀傷，分別頭、頸及手腳中刀，相信是大量失血致死。

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油尖警區重案組人員經調查後，鎖定5名兇徒涉案，昨晚約9時分別在深水埗區及觀塘區拘捕其中兩名27歲及35歲的印度裔男子，並追緝其餘兇徒下落。警方不排除事發原因涉及金錢及黑社會糾紛，案件列作謀殺案，交由油尖警區重案組第三隊接手調查。