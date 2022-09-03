深水埗男童兇殺案｜警員阿聰捉實掙扎企跳婦：放手一齊跌落去

深水埗男童兇殺案，姓黎（34歲）母親情緒激動，企圖跳樓尋死，千鈞一髮之際，消防員伸手將她及時捉住，警方西九龍衝鋒隊員阿聰亦火速加入救人，黎婦不斷掙扎求死，雙腳懸空「吊吊揈」，險象環生，幸最終獲救送院，阿聰親述10分鐘驚險救人過程，直言：「如果唔係後面有人（消防）幫我，我分分鐘同個女仔一齊跌落去！」



阿聰講述驚險救人經過。（張家豪攝）

阿聰加入警隊13年，現駐守西九龍衝鋒隊第三隊，他凌晨接報趕抵現場，即見黎婦站在簷篷外，整個人一度離開簷篷位，消防及時捉實她，「我哋到咗樓上，間劏房鎖住咗，要十幾秒先break in ，聽到消防大聲叫個女人唔好（放手），消防捉住佢，我哋見到床上有個小朋友，我第一個衝入去探半身望見個女人，佢當時好衝動，似想輕生。」

阿聰沒有往別處想，與消防員一人一邊捉實事主：「好似燒鵝髀咁捉住個女人，佢兩隻腳垂低晒，離開晒簷篷」，他表示若然他們撐不住放手，女事主就會跌落樓：「最慘地方所限，其他人幫唔到手，大家又有手汗，個女人又有小小掙扎，情況驚險。」

命懸一線之際，消防升起雲梯幫手，成功將事主救下，整個過程10分鐘，阿聰最終揮汗微笑，鬆一口氣，目送事主送上救護車。他表示，過往曾處理過企跳事件，但均是做輔助同事的角色，今次是第一次做箭頭：「我想話畀市民知，見到有呢啲事，若第一時間阻止到最好，否則都要確保自己的安全，如果唔係後面有人幫我，我分分鐘同個女仔一齊跌落去，大家要量力而為。」

事發於今日（3日）凌晨約零時52分，警方接獲石硤尾街2Ｍ號唐樓一名女住客報案，她激動報稱其子於屋內身亡。消防及警方接報趕抵時，首先發現報案女子危坐於單位窗邊企圖跳樓，救援人員立即登樓破門入內救人，卻赫見一名年約5歲的男童於屋內昏迷，面色發黑，送院後證實不治；黎婦則及時被拉回安全位置，情緒十分激動，亦送院治理。