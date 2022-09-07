完美中佬人設、扮同鄉、噓寒問暖　拆解「殺豬盤」騙局7大招數

近年網上騙案手法層出不窮，「殺豬盤」是其中一個常見的詐騙手法。「殺豬盤」是內地網絡流行用語，主要指透過社交平台與目標人物聊天及建立親密關係，繼而誘騙目標人物投資股票、賭博的詐騙手法。騙徒一般利用社交平台尋找獵物，將受害人稱之為「豬」，與受害人建立關係期間，稱為「養豬」；騙取金錢則稱為「殺豬」。「養豬」期間，騙徒會施盡渾身解數，《香港01》綜合了陳女士在全民K歌受騙的經歷及內地網民的防罪文章，整理出至少7個騙徒使用的伎倆。



騙徒盜用《甄嬛傳》中飾演齊妃的張雅萌的丈夫「肯叔」照片，，並以假身份在「全民K歌」應用程式與其他用戶攀談。

網絡安全意識薄弱 易被騙徒乘虛而入

其實陳女士日常都會使用不同的手機應用程式，但對保護個人私隱及網絡安全意識卻相當薄弱，她會將個人資料、生活照上載到「全民K歌」及微信朋友圈，無疑令騙徒可輕易獲得其個人信息及背景資料，有助度身定制一個詐騙劇本，做到「精準詐騙」的效果。《香港01》綜合了騙徒使用的7個伎倆。

1.偷取名人圖片：騙徒盜用《甄嬛傳》中飾演齊妃的張雅萌的丈夫「肯叔」照片，偽裝成一個俊俏、陽光的中年漢。

2.設定完美人設：喜愛做運動及健身，常展示肌肉。自稱在內地開廠做生意，營造事業有成的形象，又聲稱妻女10年前遭遇車禍身亡，現時仍為單身。

3.多讚美：經常稱讚受害人「歌聲動聽」、「靚女」「親愛的」等。

4.扮同鄉減低戒心：上載受害人家鄉的圖片，佯稱是受害人同鄉。當被問到為何不懂說家鄉話時，即推說早年已離鄉。

5.性暗示話題：聊天時曾有性暗示，疑有意發展網絡情緣關係。當受害人不予理會，隨即改變策略噓寒問暖。

6.噓寒問暖：平時提醒受害人食飯、出外帶遮、添衣保暖等。

7.夾份投資博信任：表示願意與受害人夾錢投資，共同進退，以博取信任。



內地網民曾在「知乎」網發表〈全民K歌騙子套路〉的文章，揭穿騙徒的犯案手法。

網民知乎網揭騙徒犯案手法 手法大同小異

其實類似的詐騙手法已經見怪不怪，內地網民曾在「知乎」網發表〈全民K歌騙子套路〉的文章，揭穿騙徒的犯案手法，過程與陳女士遭遇的大同小異。發文者表示，有騙徒在全民K歌與她攀談，自稱事業有成，喪偶後苦無對象，只有一名18歲女兒。騙徒在交談時亦會發送健身照，疑「色誘」發文者，又有意無意查問其財力，最後會談及投資，並暗示可教投資等。發文者指：「這樣的詐騙案已經很多了，分享出來是想讓大家提高警惕。」