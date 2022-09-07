疫下「宅經濟」發展蓬勃　直播平台吸金力強　騙徒趁機尋覓獵物

近兩年新冠疫情肆虐，居家防疫改變人們的消費模式，促進「宅經濟」發展。類似「全民K歌」的直播平台大行其道，有人憑才藝及樣貌吸引流量及打賞，賺取平台分成。直播平台、直播主、觀眾及商業機構四方帶動下，發展蓬勃，潛在的商機龐大。騙徒亦窺準機會，在社交娛樂平台尋覓「金主」，以甜言蜜語博取信任，誘騙受害人投資。舊酒新瓶的騙局在兩岸三地橫行，不少網民中伏，蒙受金錢損失。



近年直播帶貨、直播表演興起，相關網絡流量上升，「宅經濟」商機龐大。

疫下商業活動漸轉網上 直播數量大增 「宅經濟」商機龐大

社交媒體、電商及直播平台發展日益蓬勃，普羅大眾足不出戶已可消費或創業，尤其疫情期間，許多商業活動逐漸轉移到互聯網。直播帶貨、直播表演的網絡流量上升，足見「宅經濟」商機龐大。近日中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布第50次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，網絡直播用戶規模達7.16億，較2021年12月增長1290萬，佔網民整體的68.1%。而根據《2021中國視頻電商研究報告》顯示，2020年中國直播打賞市場規模達1826億元。

直播主靠才藝、樣貌或突出內容，吸引觀眾打賞禮物，再與平台分成換取真錢。

直播平台崛起 衍生商機

全民K歌、唱吧、VOOV、17、Uplive等直播平台結合社交功能，近年快速崛起，用戶大增，造就整個直播產業。直播主靠才藝、樣貌或突出內容，吸引觀眾打賞禮物，再與平台分成換取真錢，實際分成的計算方法會根據直播主的人氣、直播時間、收取禮物的數量而調整。觀眾間又為支持直播主，大灑金錢購買禮物打賞，甚至買榜衝排名。唱K直播平台更衍生出「代唱」、「後製」的商機，有人為博取人氣，不惜到淘寶用真錢白銀聘請代唱或後製混音。

唱K直播平台更衍生出「代唱」、「後製」的商機，有人為博取人氣，會到淘寶聘請代唱。

人氣直播主收入高 觀眾不乏金主 騙徒物色獵物

受歡迎的直播主靠平台分成、帶貨及商業廣告，月入動輒6位數；觀眾之中不乏「金主」，中港兩地曾有人為吸引直播主青睞，花費數十萬至過百萬元課金。不少騙徒亦覷準機會，在直播平台與直播主或觀眾攀談，趁機物色獵物，以騙取金錢。

翻查報道，近年兩岸三地都有直播主和觀眾在平台上遇到騙徒，蒙受財物損失。2021年澳門司警接獲一名女子報案，指在全民K歌上認識一名網友，二人轉用WhatsApp聊天，騙徒其後建議事主買賣外幣賺取金錢，事主不虞有詐，按騙徒指示下載兩個手機程式作買賣外幣之用。當開通帳戶後，事主轉帳6萬元人民幣予騙徒，豈料對方隨即失聯。

據台灣《鏡週刊》報道，有騙徒在「17直播」送贈大量虛擬禮物予人氣直播主或「買榜」（即買排名），佯裝成「金主」，博取10多名直播主的信任，繼而誘使受害人投資期貨，聲稱可以代為操盤，最終騙取逾1000萬元台幣。