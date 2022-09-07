港婦玩全民K歌墮騙局失53萬元　騙徒用《甄嬛傳》齊妃老公相行騙

近年疫情肆虐，市民減少外出，陳女士（化名）在居家防疫時下載一個在內地火紅的應用程式「全民K歌」解悶，期間聽從一男網民建議，先後轉帳53.5萬元資金作投資之用。但當她想獲利提現之際，戶口卻被「中國司法當局」凍結，要繳交41萬元保證金才能解封，陳女士向家人求助，始知受騙。事後更揭發原來騙徒盜用《甄嬛傳》中飾演齊妃的張雅萌的丈夫「肯叔」的照片，製造一個「熱愛健身、事業有成但妻女雙亡」的人設，用假身份在「全民K歌」與其他用戶攀談，並以甜言蜜語博取目標人物的歡心及信任，佈置「殺豬盤」騙局。



騙徒盜用《甄嬛傳》中飾演齊妃的張雅萌的丈夫「肯叔」照片，，並以假身份在「全民K歌」應用程式與其他用戶攀談。

全民K歌集唱歌、社交及直播功能 為內地熱門應用程式

近兩年新冠肺炎肆虐，市民也減少出外活動，陳女士居家防疫期間下載了「全民K歌」應用程式自娛，她主要與朋友及同鄉唱歌自娛。該應用程式結合唱歌、社交及直播功能，用戶間可互相關注、打賞及私訊，是近年內地熱門的應用程式之一。

突收到男子讚美歌聲動聽 交換微信傾談

今年7月27日，陳女士在「全民K歌」中收到一名男子私訊，對方稱讚她歌聲「優美動聽」，聽到她的歌聲「是一種享受」。陳女士獲陌生人讚美，喜不自勝，二人交談不久就加微信好友繼續聊天及語音通話。該男子的微信頭像為一名外貌俊朗、陽光的中年漢，他自稱在內地開廠做生意，事業有成，惟妻女於10年前遭遇車禍身亡，至今仍保持單身。

【左圖】7月陳女士在全民K歌收到一名男子私訊，對方稱讚她歌聲優美動聽。【中圖】：二人交換微信聊天。【右圖】男子的微信頭像是盜用《甄嬛傳》中齊妃張雅萌的丈夫「肯叔」照片。

男子噓寒問暖 佯稱同鄉 佈「殺豬盤」局

隨後男子經常向陳女士噓寒問暖，不時傳送健身、運動的影片展示肌肉，又佯稱是陳女士的同鄉，談論家鄉的事情。然而，男子的真實身份卻是一名騙徒，無事獻殷勤只為佈置「殺豬盤」騙局，藉與陳女士建立朋友關係騙取金錢。

遊說夾錢投資 代為開戶 慫恿借錢「入金」

二人相識短短數日，陳女士逐漸放下戒心，騙徒開始談及投資話題，並遊說陳夾錢投資，聲言會共同進退，隨後傳來一個介面簡陋的「中信銀行」網頁，要求陳開設帳戶。陳女士坦言不懂開戶，大部份積蓄又存放在家人的戶口，已無資金投資。騙徒即打蛇隨棍上，表示願意代為開戶及提供登入名稱和密碼，更慫恿她向朋友借錢「入金」買賣股票。

按假冒的「中信」客服指示 多次存款至4個個人戶口

陳女士不虞有詐，遂聽從建議問人借錢，然後登入「中信銀行」的投資戶口，按照「中信」線上客服的指示，將款項存入中銀、東亞、渣打、恒生等4個本地銀行的私人戶口，陳女士曾經試過2次轉帳失敗，但未有因此起疑心。

騙徒截圖教事主買賣股票 遊說加大投資額

當「入金」完畢後，騙徒會在微信發送截圖，教導陳女士何時買入股票或期貨，更聲稱「有行情」可以「日日賺」。陳女士每次均跟足指示操作，投資10萬元約賺取1萬元利潤。陳女士初嘗甜頭，騙徒便遊說她加大投資額，陳最終分十多次存入共53.5萬元。由於騙徒當初聲稱是「夾份投資」，故他亦根據協議分三次「入金」共55萬元，該戶口總共有108萬元作投資之用。二人在8月份多次買賣天然氣期貨投資。

陳女士欲提現200萬元，但「中信」客服指提現申請被「中國司法局」攔截，要繳交41萬元才可解封。

事主提現200萬元 戶口即遭「中國司法局」攔截

直到8月底，騙徒指內地監管嚴厲，有朋友的投資戶口被政府凍結，擔心會有風險，故建議陳女士將戶口內所有資金提現，二人平分利潤。當時陳女士查閱戶口，發現結餘總額達209萬，即有100萬元利潤，故決定提現200萬元。豈料「中信」客服指，提現申請已移交中國證券交易所，交易所已通知銀行出款，但過程中被「中國司法局」攔截。當局指其戶口在8月22日至24日有兩筆款項涉嫌「洗黑錢」，故凍結其戶口，陳女士需繳交總金額20%（即41萬元）作保證金才可解封。客服更指解封後，保證金會於48小時內退回。

騙徒提議共同承擔40萬元保證金

騙徒遂向陳女士提議共同分擔保證金，各付20萬元解凍戶口。由於陳女士已向朋友「借到盡」，唯有致電家人聲稱有急事要錢。家人細問下，終揭發她誤中「殺豬盤」騙局，並帶她到警署報案。陳女士報案後，未有即時揭破騙徒，但騙徒卻不斷追問陳是否繳交保證金，更表示願意出資32萬，陳女士只需付8萬元，企圖搾取最後的利益。

「肯叔」已非首次被騙徒盜用圖片詐騙，今年4月「肯叔」在小紅書發文澄清。

騙徒盜用《甄嬛傳》齊妃張雅萌的丈夫相片行騙

陳女士的家人其後將騙徒的照片放到網上搜尋，發現相中人竟是《甄嬛傳》中飾演齊妃的張雅萌的丈夫「肯叔」。原來「肯叔」已非首次被騙徒盜用圖片詐騙，今年4月「肯叔」在小紅書發文澄清指，有人盜取其視頻及添加虛假信息發佈到網絡平台，欺騙粉絲。

肯叔回覆《香港01》查詢時指，他已多次用視頻形式、群內公告告知夥伴和粉絲要甄別真偽、保護自己，並指任何私下婚戀和投資等事項都與他無關。他續指，網絡平台盜用博主的作品屬常態，個人力量無法完全杜絕，希望受害人報警及用法律維護自身權益。肯叔亦澄清他的自媒體僅限於小紅書、抖音及快手，並無其他自媒體賬號。

警方表示，青衣警署於8月26日接獲一名63歲女子報案，指她早前透過手機應用程式認識一名男子，並按該名男子指示，將合共約48.5萬元轉帳至4個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。警方經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由葵青警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。