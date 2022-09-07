安達臣道冧天秤｜倒塌天秤重65噸　消防指救援有難度

秀茂坪安達臣道地盤今日（7日）早上一個天秤倒塌，擊中貨櫃辦公室釀成3死6傷。消防交代事件指，救援人員早已確認最後被困工人位置，但多次與他溝通並無反應。由於倒塌的天秤重65噸，消防需利用不同工具及作風險估拯救，令救援工作有一定難度，經逾7小時搜救，於傍晚6時許將工人救出，惜當場證實不治。消防又稱，事發時涉事天秤並無負重，其倒塌原因仍有待調查。



消防處署理助理消防區長嚴英傑表示，被困工人在天秤的底部被壓着，消防事後已確認位置，並全力搜救，但人員只見到事主下身，其間多次與他溝通，對方並無反應。今早10時49分，消防接報指安達臣道安達邨一個興建中住宅地盤發生天秤倒塌事件，人員在接報後7分鐘到達現場，派出17架救護車及14架救護車，出動110名消防人員及救護人員，亦調派坍塌搜救專隊及高空搜救專隊人員，到場協助處理事件。另外消防無人機及搜索犬亦協助拯救。

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嚴英傑表示，人員到場後發現一個10米高、30米長的天秤倒塌，壓着6個分別6米長的貨櫃，消防人員於34分鐘內救出6名被困工人，他們當時都在被壓中的貨櫃內；而有2名輕傷工人在消防到場前，自行疏散到安全位置。人員經點算人數後，發現一名工人失蹤，並派出一部約650噸重的大型起重機，協助吊起倒塌的天秤，將被困傷者救出。

對於事發後多個小時，消防仍未救出所有涉事工人，嚴指由於倒塌的天秤重65噸，消防拯救時需用不同工具及作出風險估，令救援行動有一定困難。他又指出，據地盤負責人表示，地盤內數個天秤於8月開始使用，而涉事倒塌的天秤於今早亦曾經使用過，至事發時涉事天秤由工人操作，但並無送行負重工作，事故原因仍待調查。

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事故中救護人員方面，分別調派9架救護車、2架急救醫療電單車、2架快速應變急救車及1架流動傷者治療車到場。現場率先被救出的6名傷者中，1人頭顱骨骨折，大量出血，當場明顯死亡。另外3人嚴重受傷，身體多處骨折，其中1人被救出時無呼吸脈膊，送聯合醫院後證實不治。至於另外4名獲救傷者均輕傷，手腳擦傷，分別被送往伊利沙伯醫院及聯合醫院治理。最後一名被困工人於傍晚6時許被救出，惜證實不治。