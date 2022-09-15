九龍城劫案｜另一名29歲印度漢落網　被揭與「同黨」涉車內盜竊

上月（8月22日）九龍城發生搶劫案，靠拾荒維生74歲徐婆婆遭2名賊人搶走腰包，內有約1.6萬元現金、銀包、手機及八達通。警方接案調查後，鎖定2名印度漢，上月（8月31日）在旺角區拘捕一名28歲印度裔男子，涉嫌與行劫案有關。案情今（15日）有新進展，警方於前日（13日）在九龍城區再拘捕另一名29歲印度裔男子。警方發現，他與早前被捕的28歲印度裔男子疑為「慣犯」，涉嫌曾聯同一名38歲外籍女子，與8月28日一宗車內盜竊案有關。



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警方九龍城警區刑事調查隊第七隊人員，根據情報及經進一步調查後，前日（13日）中午在九龍城區再拘捕一名29歲印度裔男子，涉嫌行劫。經調查後，警方發現2名被捕印度漢除了九龍城劫案外，更與8月28日約早上6時30分在北角海澤街發生的車內盜竊案有關。案件涉及另一名38歲菲律賓籍女子，他們3人都是持「行街紙」，涉嫌車內盜竊，警員亦在各被捕人居住的單位內檢獲懷疑為被捕人犯案時身穿的衣物。

九龍城警區刑事調查隊第七隊主管陳智超督察交代案情。（馮國良攝）

徐婆婆得知警方已拘捕疑犯，雙手合手笑道：「拉咗好咯。多謝個天保祐，多謝警察。」（馮國良攝）

上月底（8月22日），74歲徐婆婆在九龍城賈炳達道128號九龍城廣場對開執拾紙皮，她正於商場對開執拾紙皮，期間有兩男騎單車駛至，初時故作聊天，隨即一人箍頸掩口、另一人搶走其腰包，幸她未有受傷。賊人得手後往獅子石道方向逃去，附近便利店職員為徐婆婆報警，警方將案件暫列「行劫」處理。徐婆婆平時在賈炳達道公園對開露宿，腰包內有約1.6萬元現金、銀包、手機及八達通，而現金為兒子給予的生活費。

徐婆婆講其坎坷身世。（蔡正邦攝）

警方之後展開情報搜集，並翻查大量閉路電視錄影，成功鎖定兩名疑犯的身份，相信兩名疑犯相識。警方於8月31日上午行動，探員在其中一名疑犯位於旺角區的住所外埋伏，最終成功將該名28歲的印度裔男子拘捕。當時探員在單位內搜出疑犯案發時身穿的衣服及檢獲數百元現金，前日（13日）再拘捕另一名29歲的印度裔男子，警方仍在追查失物的去向。