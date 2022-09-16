綜援漢投注戶口逾180萬港元　海關拘3男涉清洗黑錢

海關於今年5月偵破一宗約8600萬的販運毒品案，檢獲到64萬港元懷疑犯罪得益。海關當時拘捕一名男子，海關經過多月偵查，追蹤集團資金往來，鎖定2名低收入人士，戶口內有來源不明的存款，其中一名61歲綜援漢的投注戶口竟超過180萬港元。本週（13日至14日）先後拘捕2名本地男子，他們與先前的被捕人涉嫌「洗黑錢罪」，利用投注戶口、銀行戶口、電子錢包及找換店收取及清洗約433萬的販毒得益。



（馮國良攝）

香港海關於今年5月偵破過去10年來最大宗空運貨物走私氯胺酮案件，在機場空運貨運站檢獲約200公斤氯胺酮，估計市值約8,600萬元。海關跟進調查，在深水涉兩個住宅單位再檢獲約64萬港元的現金，該名63歲男子涉及販毒案及「洗黑錢」。

海關經過多個月的調查，追蹤集團資金往來，鎖定2名分別63歲及44歲的低收入人士，發現他們戶口內有與資產不相稱、且來源不明的財產。海關於本週（13日至14日）採取行動，在藍田一個住宅單位搜查，以「洗黑錢罪」拘捕該2名本地男子，檢獲2部手提電話及銀行文件，他們與先前的被捕人涉嫌「洗黑錢罪」，利用投注戶口、銀行戶口、電子錢包及找換店收取及清洗約433萬的販毒得益。

被捕人過去5年個人總收入均低於20萬 投注戶口有逾180萬港元

香港海關有組織罪案調查科財富調查課調查主任陳灼雄表示，3名被捕男子分別63歲、61歲及44歲，其中有2名六旬男子報稱無業，在案發期間有領取綜援，相信3人相識。陳灼雄續指，他們均屬低收入人士，個人總收入在過去5年均低於20萬。在調查期間，海關人員發現61歲男子的投注戶口有超過180萬港元，惟其中只有少於一半存款用作投注之用，大部分存款則於短時間內用現金方式提走。海關懷疑男子將來歷不明的黑錢，混合個人投注，令其看似正常，掩飾資金來源。

另外，被捕的44歲男子在2016年1月至2022年5月期間，他的個人銀行戶口及電子錢包，有超過2800宗來自約300名第三者轉帳及提取紀錄，金額與他的財產不相稱，大多提款都是短時間或即日提走，懷疑他清洗犯罪得益。警方相信3名被捕人認識，當中63歲男子 曾利用找換店匯款給61歲男子。陳灼雄指3人共72萬資產被凍結，不明款項會追循被捕人背景及資金流向方向調查，案件仍在調查中。

（馮國良攝）

海關提醒市民，利用個人銀行戶口處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。