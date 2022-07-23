林志穎Tesla自撞起火難拯救！若備有「滅火氈」即能迅速控制火勢

續追林志穎自撞車禍，特斯拉起火後燒掉半個車身，最後剩焦黑骨架，據了解搶救困難的原因，是「車內鋰電池」，滅火過程中容易復燃，先前台南電動車起火，最後出動6部水箱車才成功撲滅。



台灣藝人林志穎開特斯拉自撞引發火燒車，搶救過程中還二度起火，電動車火災消防隊搶救不易，最主要原因就是鋰電池。

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台南2021年7月6日發生一起特斯拉自撞起火，消防員動用20噸水量相當於6部水箱車才將火勢撲滅，一般燃油車起火，只要2部水箱車，相較之下搶救特斯拉的用水多出三倍，「鋰電池」因為在車底，消防員無法直接射水滅火困難，也因此他們購入滅火毯。

透過影片示意，車子著火後迅速把滅火毯拉起來，直接把整台車包住，能降低周圍溫度同時減少煙霧產生，特殊矽膠塗層可抑制有毒物質和氧氣穿透，防止火勢延燒周圍物體，可以耐熱1000-1300度高溫，重點是這毯子能重複使用。

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台南消防隊災害搶救科長陳坤宗：「尤其是在那個高樓大廈的地下停車場，如果發生電動車火災的話，可能會製造很多熱跟煙，立即會侵襲到整個大樓的民眾。」

消防隊說滅火毯尺寸長8米寬6米，約30公斤重，只需要2人就能把滅火毯拉開，覆蓋起火車輛，接下來儘可能讓地面密合，阻絕燃燒所需的氧氣進而控制火勢，避免浪費大量水資源又環保，算是目前電動車火災相對理想的第一線防護工具。

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