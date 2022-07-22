林志穎6歲兒傷勢曝光！未及時救出恐葬身火海　脫困無奈說出19字

【林志穎】桃園市中正北路上午10時51分發生一起嚴重車禍事故，一輛特斯拉轎車高速撞上橋墩，導致瞬間起火燃燒，熱心民眾見狀上前協助駕駛及男童脫困，才驚訝的發現原來重傷駕駛竟是林志穎。



民眾還原救援當下表示，聽到撞擊聲以其車輛的爆裂聲後自己和同事迅速上前救人，將林志穎父子倆拉出車外後車輛沒過多久就起火燃燒，林志穎的6歲愛兒Jenson也無奈表示「本來要去參加比賽，沒想到現在沒辦法到場了。」

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網友翻出林志穎過往分享的生活照點滴發現，原來Jenson和林志穎一樣褲愛賽車等熱血活動，今年6月父子倆也曾同框現身小型賽車賽場，足見對車子的熱愛；卻沒想到如今發生嚴重車禍，所幸傷勢雖然嚴重但並無生命危險。

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