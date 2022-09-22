累計5醫生涉濫發「免針紙」被捕　元朗女西醫8個月內發逾1.4萬張

警方本月內就濫發「免針紙」展開拘捕行動，至今共5名西醫及22名應診者被捕。繼早前於元朗及油麻地先後拘捕兩名醫生後，警方今日（22日）再向3間位於元朗、天水圍及柴灣3間診所採取行動，拘捕3名涉嫌濫發「免針紙」的醫生，其中於柴灣開診所的醫生，涉於2月至6月合共發出6,600張「免針紙」，最高單月超過3千張。

至於9月5日元朗64歲女西醫被捕一案，警方調查發現其診所於2月至9月發出14,367張「免針紙」，並拘捕14名應診者。而同樣涉案的油麻地一間診所，8名應診者亦於今晨被捕。



警方新界北總區署理高級警司（刑事）張文俊表示，警方早前接獲線報，於元朗及天水圍有2間私家醫務診所涉嫌於未有根據衞生署指示，未經診症及檢視病人的病歷紀錄下，濫發有效期90日的「免針紙」，並收取約350至700元診金。紀錄顯示兩名醫生於2月至9月，7個月內分別發出1,365及1,399張「免針紙」，最高峰一日內分別發出66及152張。案件由新界西公眾活動調查組調查，人員今早於東涌一私人住宅拘捕一名51歲女醫生，及於元朗一診所拘捕一名62歲男醫生。兩人其後被帶返診所調查，警方檢走醫療文件、紀錄及多部電腦等證物。

另外，9月5日，元朗一名同樣涉嫌濫發「免針紙」、涉嫌製造虛假文書被捕的64歲女醫生，張文俊指經調查後發現該診所於2月至9月發出14,367張「免針紙」，警方於9月7至14日，再拘捕14名應診者涉嫌串謀詐騙，均涉嫌於涉事診所獲得免針紙。警方不排除會有更多人被捕，警方會向醫學專家索取專業意見，所有被捕人暫獲准保釋。

西九龍重案組總督察李嘉蕙（左）、新界北總區署理高級警司(刑事)張文俊（中）、港島總區刑事部（行動）署理警司盧彥霖（右）。（陳浩然攝）

將交醫護人員評估是否濫發

被問到警方如何判斷何謂濫發，張文俊稱濫發並無數學上定義，又指由5宗案件案情可知，有涉案診所於一日內處理上百個症，「一日得24小時，扣除工作時間，用數學去除一除，可能得一、兩分鐘甚至無，咁短嘅時間去處理一個病人」，張又指自己非專業醫療人士，會交由專業醫護人員作評估是否濫發。另外被問到案件涉及眾多應診者，警方會否逐一調查，張文俊指警方於資源可行的情況下，會作全面及多方位調查。

張文俊呼籲，專業醫務人員以不合法手段，違反專業守則濫發「免針紙」，有可能已干犯串謀詐騙，最高刑罰可被判監14年。而市民如以虛假資料或陳述以獲得「免針紙」，同樣有機會干犯串謀詐騙。

柴灣男醫生一個月發3千張「免針紙」

港島總區刑事部（行動）署理警司盧彥霖表示，警方早前接報，指柴灣一商場內某間私家診所，報稱其涉嫌以每張3,000元的價錢濫發「免針紙」。警方經調查發現，涉事醫生於今年2至6月，合共發出約6,600張「免針紙」，最高單月超過3,000張，即假如一個月不休息，每日亦最少發出100張，形容數字並不尋常。警方今早持法庭搜查令，拘捕一名59歲姓王男醫生涉嫌串謀詐騙，行動中檢獲文件、單據、少量現金及電子器材等，案件現由港島總區公眾活動調查組跟進，警方會繼續調查其收取的確實金額。

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油麻地診所8應診者被捕

西九龍總區重案組總督察李嘉蕙表示，繼前日於油麻地彌敦道一間診所拘捕4人後，今日再以串謀詐騙再拘捕3男5女涉案人士，年齡介乎35至49歲，均為前晚涉嫌曾到診所購買免針紙的人士。案件仍在調查中，警方不排除有進一步拘捕行動。

警方強調，任何人如以違法手段逃避接種疫苗，不單影響自身健康，亦嚴重危害公眾健康及公共衞生，令社區感染風險增加，威脅公共衞生。警方呼籲醫護人員及市民謹遵法規，一同齊心抗疫。

▼9月5日，元朗女西醫被捕▼



▼9月20日，油麻地一診所的1醫生及3助手被捕▼

