眾籌平台「星火同盟」兩疑犯潛逃　法庭頒令充公7000萬籌款

聲稱支援「反送中」示威者眾籌平台「星火同盟」涉嫌洗黑錢案，警方調查發現，該平台所得的捐款與聲稱用途不符，甚至用於保險投資、清還私人卡數等，警方向法庭申請凍結戶口內約7000萬港元，今（26日）日成功獲頒充公令，警方對裁決表尊重及歡迎。



警方財富情報及調查科（財富調查組）警司鄒祥有表示，案中被捕3男1女（17至50歲），其中二人分別於2020年及2021年潛逃離港。鄒指出，該眾籌平台於2019年6月至11月期間籌得8000萬港元，款額存入私人公司多個帳戶，警方調查發現，眾籌所得與平台聲稱的用途背道而馳，資金用於買私人保險及找卡數，懷疑有人利用平台洗黑錢，2019年12月，警方以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」 （俗稱洗黑錢）將4人拘捕。

警方提醒市民，根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯洗黑錢罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。警方呼籲市民，透過任何渠道捐款時，應留意籌款人或組織的背景及善款用途，以免被不法之徒利用。如有任何懷疑，請向警方舉報。