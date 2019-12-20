【凍結星火】警方稱星火同盟涉洗黑錢　律師：捐款人不會有刑責

就反修例社會運動中為被捕者提供支援及籌款平台的「星火同盟」，警方昨以懷疑「洗黑錢」等原因為由，拘捕4名男女，並凍結約7,000萬元。 大律師何旳匡今日（20日）接受《商台》節目訪問時指，按現時資料，警方能成功入罪的機會不高，又指未能看到犯有「可公訴罪行」的情況，故有關金錢難成為「黑錢」。他又指，由於捐款的目的並非作非法用途，只用作向被捕者作法律支援等，故相信捐款人不會有刑責。 民主黨立法會議員、執業律師涂謹申指，警方需解釋「星火同盟」資金是否涉違法所得，而凍結資金亦需向法庭申請凍結令。

警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基昨日指出，「星火同盟」涉洗黑錢，並凍結7000萬元戶口。（資料圖片／黃廸雯攝）

料捐款人不會有刑責

何旳匡指出，由於捐款的目的並非作非法用途，只用作向被捕者作法律支援等，故相信捐款人不會有刑責。

對於警方檢獲弓箭、雷射筆，何說，必須要先了解其武器是否由捐款購買。假設能成功證明，但捐款者當初捐款時，亦不會知道捐款最後會用作有關用途，故相信不會有問題，他舉例：「如果我捐錢給警察福利基金，若警方取得基金後買毒品，捐款者亦不可能預期警察會這樣做。」

法例無規定凍結限期

警方現已凍結「星火同盟」的網上眾籌平台資金7000萬元，被問及有關款項的凍結期限，何指出，法律上無有關規定，但根據警方的內部指示，他們會每月評估一次，故可能每個月都有「新決定」，若最後認為被凍結的款項無問題，銀行便能解封。

「星火同盟」一直協助向被捕抗爭者提供法律支援。（資料圖片／李澤彤攝）

作個人保險投資且用回眾籌用途無問題

警方昨日曾指，負責人涉嫌將大部分款項作個人保險投資。何旳匡說，若將眾籌得回來的金錢用作暫時投資，最終將款項繼續用作眾籌目的，認為當中並「無問題」，他們只是暫時將無有需使用的金錢用作投資。他續指，法律上容許市民將金錢交予另一個人以信托形式處理。

涂謹申：警方需解釋款項是否涉犯罪所得

民主黨立法會議員、執業律師涂謹申指，「洗黑錢」是將犯罪的得益變成似合法的資金，在洗黑錢的過程中，亦會將部分資金交給金主，警方需解釋款項是否涉犯罪所得。而警方凍結銀行戶口約7,000萬元存款，亦必須向法庭申請凍結令。

至於警方在行動中檢獲一張價值16萬元超市現金券收據，涂謹申認為，現金券是市民捐給被捕人士作生活支援之用。除非有足夠證據顯示有人在被捕者上街前，給他們超出生活所需現金券，並可出售或換取報酬，否則警方是過分推理，且亦報酬指示人上街示威亦並非涉洗黑錢。

警方亦指，「星火同盟」大部分錢投資一些個人保險產品，惟產品受益人屬於個人收益。涂謹申相信，投資保險產品為妥善保管基金，需清楚同盟主事人是否同意該做法。即使同盟內有人私自挪用公款作投資，亦只涉及「偷錢」，而非洗黑錢。