走私六合彩｜海關追查天眼　拘兩夫婦涉買大量彩票　凍結100萬元

上周三（21日）海關在香港西面水域反走私，截獲一艘內河船，檢獲1.6萬張已投注的六合彩彩票。海關深入調查後在荃灣拘捕一對夫婦，指女方於9月21日在荃灣兩間投注站內，以現金購買大量「電腦飛」。行動中，海關檢獲大量文件、多部手機及28萬元現金，亦凍結二人銀行戶口內約100萬元懷疑犯罪得益。

至於1.6萬張走私六合彩彩票中，有約600張彩票中獎，彩金約為7萬港元。海關表示，就是否領取彩金，正積極徵詢律政司意見。



海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官黃貞富（左二）及海關有組織罪案調查科高級調查主任黃志強（右二）交代案情。

海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官黃貞富指，上周三海關在西部水域反走私，截獲一艘內河船，並檢獲逾千萬元走私物品，當中包括1.6萬元六合彩「電腦飛」，投注額約33萬元，是海關首次偵破走私六合彩彩票的案件。

有見及此，財富調查組主動介入調查，並與香港賽馬會核對1.6萬張彩票及翻查大量閉路電視錄影，發現該批彩票均由一名女子於9月21日在荃灣兩間投注站購買，她用現金賺買大量20元的「電腦飛」，初步調查後發現其丈夫亦牽涉案件。黃貞富指，該名女子幾個月前亦試過用同樣方法購買大量六合彩彩票。

海關人員今早到夫婦位於荃灣的寓所將其拘捕，並在單位內檢獲大量銀行文件、船務文件、多部手機及28萬元現金，海關亦已凍結被捕夫婦的銀行戶口內逾100萬元懷疑犯罪得益。海關正循二人的財務背景、涉案資金的來源、走私活動是否有集團操縱等方向調查，不排除會有更多人被捕。