屯門龍舟撞船惹關注　賽會DQ肇事船隊該場成績

屯門龍舟競渡賀國慶周日（2日）發生撞船事件，其中一艘參賽的龍舟偏離原本航道，撞向毗鄰航道的另一龍舟，導到被撞龍舟上的划槳手被撞中，險些墮船。由於有短片拍到驚險撞船經過，在社交媒體引起廣泛關注及對賽龍舟的安全討論，賽事主辦方表示已對事件進行檢討，而涉事龍舟隊在該場計分賽的成績亦已被取消。



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賽會無收到槳手受傷報告

屯門民政事務處回覆傳媒查詢時指出，「2022年屯門賀國慶暨香港回歸祖國25周年龍舟競渡」（活動）由屯門區龍舟競賽委員會主辦，屯門民政事務處協辦，在10月2日於屯門第44區青山灣避風塘舉行。經與屯門區龍舟競賽委員會了解，他們表示當天沒有收到有槳手受傷的報告，而涉事龍舟隊在該場計分賽的成績已被取消。屯門區龍舟競賽委員會會盡快就活動進行檢討，以汲取經驗確保日後同類活動安全進行。

男選手被3號龍舟船頭撞倒。（fb：「車cam L（香港群組）」）

該短片全長1分56秒，拍攝者坐在當日參賽4號龍舟船尾，拍下參賽健兒的競賽過程。片段初頭鳴笛一響，比賽正式開始，只見4號龍舟的選手一邊數着拍子、一邊用力划船，半分鐘後3號龍舟越來越靠近，拍攝者不禁驚叫：「嘩 ……」，話音未落，3號龍舟船頭以橫掃千軍之勢，撞向4號船尾，一名選手被船頭擊中胸口，應聲倒下，險被推落海。該名被撞的男子勃然大怒，站起身用粗口大罵對方。