5歲女揭母猝逝｜死者近月四肢現不明瘀痕　疫下婚事延誤留餘憾

香港仔一名5歲女童今日（8日）發現母親倒斃單位，以Wechat聯絡身在內地的父親及報警。據了解，死者與未婚夫相戀多年育有愛女，本打算今年5月「拉埋天窗」，惜第五波疫情爆發，婚事一拖再拖。死者生前亦曾透露，上月開始不時出現呼吸急促、心跳率低的症狀，四肢亦有不明來歷的瘀痕。有家庭醫生指病徵明顯有異常，例如不明瘀痕即皮膚出血，如發現應盡早求醫尋找病因及對症下藥。



事發早上10時許，香港仔石排灣道66號一唐樓單位，一名5歲女童發現母親暈倒屋內，其後以Wechat聯絡通知身處內地的父親，並由父親協助下報警。救護員到場證實47歲姓伍女事主已當場不治，遺體由仵工移送殮房，死因有待驗屍確定。案件列「屍體發現」處理，女童其後被送往瑪麗醫院檢查。

仵工將屍體移走。

消息指，女死者與女兒2019年起租住上址劏房單位，過去沒有明顯病患。而女死者與女童的王姓生父於2010年在內地認識，6年後誕下愛女，原本計劃今年5月結婚，無奈疫情關係王一直未能回港，並每月按時匯款給死者作生活費。

據悉死者生前曾透露，上月開始不時出現呼吸急促、心跳率低的症狀，四肢亦有不明來歷的瘀痕，但並沒有求診。昨晚女童與媽媽於晚上約11時許上床睡覺，至今早10時許，女兒起床見媽媽失去知覺，於是以Wechat聯絡父親及報警。

家庭醫生關嘉美表示，如果事主已有一段時間出現呼吸急促、心跳過慢及皮膚離奇出現瘀痕，病徵明顯有異常，例如肺部或心臟出現問題，以致缺氧，可能會容易頭暈；而不明來歷的瘀痕，即皮膚出血，隨時身體其他部位如腦部亦有出血情況。她對事件感到可惜，並呼籲一旦身體出現可疑病徵時，切忌拖延，「唔好自己同自己解釋啲病徵」，要盡早求醫尋找病因及對症下藥。