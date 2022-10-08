5歲女揭母猝逝｜心理學家指需關心女童情緒　維持日常環境助適應

香港仔發生女童目睹母親倒斃單位悲劇，事發今（8日）早10時許，一名5歲女童發現母親於單位內暈倒，以Wechat聯絡身在內地的父親及報警，惟警員到場證實47歲母親已返魂乏術。

有心理學家表示，女童以5歲之齡能冷靜處理事件已不簡單，往後或要經輔導去了解事件對其影響，又指日後女童如由其他親屬照顧，應特別關心她的情緒狀況，如可盡量維持女童其他生活環境如常，會比較容易適應並渡過難關。



仵工將屍體移走。

臨床心理學家葉妙妍表示，女童承受喪親打擊，最大影響為長遠失去最依靠、關係最深的親人，而如果女童在香港沒有其他親人或相熟鄰居，影響則更大。葉妙妍又指，女童於事發後懂得聯絡父親及在父親協助下報警，以5歲之齡表現已算十分冷靜及不簡單，至於目睹事件對其影響，需要視乎女童的家庭背景、成長經驗及性格而有不同，或要經輔導去了解事件，例如過往母親如有出現身體問題，女童或會比較獨立及懂得照顧自己。

如果日後父親或其他親屬能照顧女童，葉妙妍指應特別關心女童情緒狀況，又建議可盡量維持女童其他生活環境如常，例如住所、上學等，會比較容易適應渡過難關。如發現女童有異常情況，例如持續失眠、發惡夢、食慾不振、容易發脾氣、不願上學等，甚至有倒退行為，需要特別留心或由專業人士幫忙。