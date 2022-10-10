元朗斬人｜黑幫男因「爭女」捱斬　警拘8人包括主腦「粒粒」

以沙嗲牛肉麵馳名元朗的「永順食店」於上周六（8日）清晨發生襲擊案，6名蒙頭惡煞手持利刀及木棍闖入店內，毆傷3名青年後登上接應私家車逃去。案中部分人有黑幫背景，警方相信案件涉及「爭女」引致，經調查後共拘捕8人。據了解，3名被斬青年皆有黑幫「新義安」背景，活躍於尖沙咀；而被捕8人中，5人分別有「14k」及「和合圖」背景，其中主腦「粒粒」亦落網。



警方交代在案中拘捕8名疑兇。

據了解，事源於有「新義安」背景的22歲男事主「阿雀」，早前因販運危險藥物罪，囚於荔枝角收押所，其間女朋友移情別戀，轉投「和合圖」的「粒粒」懷抱，以致雙方生怨，為今次血案埋下伏線。直至事發當日，雙方在元朗狹路相逢，繼而發生口角，「粒粒」最終「吹雞」找來刀手闖入永順食店，襲擊正在吃早餐的「阿雀」等3人。

警方經調查後，拘捕8名本地男子，年齡介乎22歲至62歲，他們的角色包括案中主腦，負責策劃今次襲擊事件，另外亦有駕駛接應車輛的車手，以及施襲者。警方亦在部分被捕人士的處所，檢獲他們犯案時所穿着的衣服。據了解，被捕主腦為22歲姓歐的「粒粒」，他報稱無業；其餘7名被捕人中，4人分別有「14k」及「和合圖」背景，另外3人為被捕人士的父親。

元朗警區刑事部總督察戴玉麟今晚講述案件及拘捕行動，指事發於上周六（8日）早上約7時15分，警方接獲999報案，指在元朗安寧路一間餐廳發生襲擊事件，有人受傷。人員接報到場調查，發現案發前早上約7時，有6名蒙面男子手持刀和棍進入餐廳內，並向3名男子施襲，整個犯案過程僅約15秒，兇徒隨即逃走，並分別登上三輛接應車輛逃離現場，往安樂路方向逃去。

案中一名22歲姓陳男子受傷較重，他的胸部、腹部、右側近肋骨位置有15厘米傷口，相信被兇徒用刀襲擊所致。其17歲姓許男友人，頭部有1厘米傷口，相信是被兇徒以硬物襲擊造成；另一名18歲姓石男友人，頭和手部紅腫。3人被送院救治，情況穩定。警方在案發現場檢獲一支約50厘米長、染有血迹的亞加力膠條，相信是兇徒施襲後留下。

元朗警區重案組接手調查案件，經深入調查及翻查大量閉路電視片段，鎖定8名兇徒，並於案發當日及翌日採取行動，拘捕8人。戴玉麟稱，案中施襲及遇襲雙方，部分人有黑社會背景。警方相信今次案件是因「爭女」引發，疑其中一名受害人的女友跟隨了其他人，引致雙方爭執結怨，釀成施襲。案件仍在調查中，部分人仍被扣查，不排除稍後有更多人被捕。