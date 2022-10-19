AV女優來港賣淫被捕│每次肉金約6,000元　揭賣淫集團抽佣超過六成

本港警方前日（17日）在油尖區掃黃，共拘捕16名內地及外籍女子，據悉，其中一名被捕日本籍女子，職業疑為AV女優，雖在日本本土知名度不高，但賣淫集團曾在Telegram開設招攬客人的頻道，上載疑為被捕女子演出的AV作品封面吸客。據了解，該名日籍女子來港後，由賣淫集團安排入住酒店並向客人提供性服務，每次收費約港幣6,000至7,000元，惟該筆款項並不能全數「袋落袋」，賣淫集團會抽取逾4,000元的佣金，即超過血汗錢的六成。



據了解，被捕的16名內地及外籍女子，包括一名日本女子、及一名泰籍女子。當中被捕的日本女子叫「中島」（Nakajima），長相斯文，一副辦公室女郎樣貌，現年27歲。一眾被捕女子，涉嫌「違反逗留條件」。消息稱，自暑假開始，來港賣淫的日本女性有上升趨勢，疑熟悉港日兩地情況的當地「中介」，與一些三、四線AV女優接洽後，聯絡賣淫集團的香港「中介」，安排她們持護照以觀光名義，循正常渠道入境來港，實行「寓工作於旅遊」。

而相關的AV女優，會在本港中介安排下入住酒店，由女優本人以個人名義辦理入住手續，而中介則安排客人，在酒店為客人提供性服務。賣淫集團會利用日本女優的相片在社交群組吸客，不過涉案日本女優的報酬並非特別優厚。

消息稱，來港的AV女優，每次肉金約6,000至7,000元，與本地「高級」賣淫女子收費相若。惟賣淫中介會抽取約4,000元的高昂佣金，大幅剝削。據悉，警方正調查日本女子來港賣淫的原因，並追緝在幕後操控的賣淫集團成員。

據了解，涉案賣淫集團曾在Telegram頻道上載多張AV作品封面照，藉女優之名吸引嫖客，而該名AV女優的藝名為「愛沢」，長相與該名被捕日本女子相當相似，懷疑為同一人。翻查資料，「愛沢」曾為日本當地兩間成人視頻製造商拍攝AV，於2018年正式出道，其後又於2019年底以新人姿態發行藍光碟，為觀眾所認識。其當時所屬的成人視頻製造商，旗下亦曾經擁有高樹瑪利亞、蒼井空及美竹涼子等多位著名女優。