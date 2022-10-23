01消息｜15歲失蹤少女成吸血淫媒　涉抽佣八成操控14歲女援交被捕

一名15歲失蹤少女日前被警方拘捕，驚揭她原來年紀輕輕便當上「雞頭」，成為操控未成年少女援交賣淫的「吸血小淫媒」。消息指，被捕少女多次進出女童院，疑在院內物色目標，與其他年齡相若的女童交友後，誘使對方從事援交等賣淫活動，並由一名男拍檔在網上招攬嫖客，當中包括一名14歲女童被操控賣淫。

被捕少女與拍檔更是無良吸血鬼，賣淫女童1萬元「肉金」被抽佣近八成，即抽走近8000元，女童只獲分約2000元，吸血幅度令人咋舌。據知警方早前接獲14歲女童的個案轉介後展開調查，終將該名淫媒少女、其男拍檔及一名嫖客拘捕。



警方證實，西九龍總區重案組人員經深入調查及情報分析，10月21日晚在旺角區採取行動，打擊懷疑賣淫集團，行動中拘捕三人，當中一名15歲女童涉嫌「操控他人賣淫」及「導致賣淫」，一名22歲姓宋男子則涉嫌「操控他人賣淫」，另一名29歲姓溫男子為嫖客，涉嫌「與未成年少女發生性關係」。

據了解，被捕15歲少女已非第一次報失。翻查資料，早於2021年，她是14歲時已曾失蹤兩個月，由家人報警求助，當時她身材較為圓潤，長相青澀幼嫩，外貌看起甚為清純。至今年4月，她再度被家人報失，其時體重有所下降，打扮亦趨新潮。據悉她過往多次犯事而進出女童院，目前已輟學，數月前再度失蹤，家人亦有報警，而失蹤期間她與男朋友在旺角同居。

消息指，該名少女失蹤期間，原來做「雞頭」，操控其他女童賣淫，從中賺取高昂利潤，而她自己則不曾下海。原來少女入住女童院時，懷疑從中結識其他女童物色對象，再誘使她們從事援交賺快錢，然後從中抽取佣金。

少女與一名22歲、任職地盤工人的男子組成淫媒拍檔，由她負責招攬女童賣淫，男拍檔則在Telegram頻道發文招客，當有客人表示有興趣時，便會私下將女童的相片相給對方，談妥價錢後便由嫖客安排酒店房間，然後帶援交女童登門提供服務。

案件之所以被揭發，是其中一名14歲援交女童接過一次客後，擔心自己感染性病，遂到醫院求診，醫院社工得悉後認為有可疑，遂報警求助。警方接獲轉介後展開追查，並安排一名女探員做臥底，陪同14歲女童與女雞頭會面，其間她遊說臥底探員賣淫，當場斷正被捕，繼而揭發少女已報失。據了解，該名14歲女童的「肉金」為1萬元，女雞頭抽佣近8成，相當誇張。

據悉，警方進一步調查後，亦將22歲男拍檔及29歲無業男嫖客拘捕，現正追查是否有其他女童受操控賣淫，暫無證據顯示女雞頭的男朋友與案件有關。

警方指，該名15歲女童已被暫控一項「操控他人賣淫」及一項「導致賣淫」罪，案件將於明日（10月24日）在九龍城裁判法院提堂，另外兩名被捕男子則已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

警方提醒，根據香港法例第200章，與16歲以下女童作出非法性交、非禮及控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫均屬嚴重罪行，一經定罪可被判處3至14年監禁不等。