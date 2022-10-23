15歲女做淫媒｜30歲童顏警花扮少女放蛇　引女淫媒現身斷正拉人

西九龍總區重案組偵破一宗15歲失蹤少女淪「吸血小淫媒」的案件，揭發她竟做「雞頭」操控只有14歲的女童做援交賣淫，以1萬元出賣肉體，淫媒從中抽取近八成佣金，即高達8000元。消息指，警方接獲14歲女童個案轉介後，便想出要引蛇出洞，令15歲少女露面拉人。但因主謀少女警覺性高，警方一直苦無對策，幸最終靈機一觸，派出一名年近30歲的「童顏警花」，假扮成16歲少女放蛇，陪同14歲受害女童一同相約女雞頭見面，令對方以為有機會招攬新人而現身，最終墮入警方的部署，當場斷正被捕。



據了解，重案組派出一名女探員做臥底，她雖然已年近30歲，但相貌年輕，聲線甜美，裝扮起來看似是16歲少女，成功騙過女雞頭，願意應約見面。當女雞頭企圖誘使臥底女探員從事賣淫活動時，人員見時機成熟，便表明身份，將她當場拘捕。

翻查資料，警方針對打擊賣淫活動時，會採取不同的偵緝手法，「童顏警花」並非新招數。早於2013年，警方偵查一宗涉及少女援交的賣淫活動時，亦曾派出多名女探員做臥底，化身援交少女，潛入集團「放蛇」近5個月搜證，最終成功搗破本地4個賣淫集團，拘捕6男2女，當中包括一名15歲懷疑是集團主腦的少女。

而在2007年，警方亦曾派出多名警花假扮「鳳姐」作卧底，蒐集賣淫集團罪證，並成功搗破4個賣淫集團及5個色情網站，拘捕16名男女。