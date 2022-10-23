15歲女做淫媒操控14歲女童賣淫　暫控兩宗罪　律師：未必判感化

15歲失蹤少女化身「吸血小淫媒」，操控年僅14歲女童援交賣淫，更從1萬元肉金中抽取八成巨額佣金，目前被暫控一項「操控他人賣淫」及一項「導致賣淫」罪，明日在九龍城裁判法院應訊。

根據香港法例第200章，與十六歲以下女童作出非法性交、非禮及控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫均屬嚴重罪行，一經定罪可被判處3至14年監禁不等。今次涉案的少女年僅15歲，但過往曾多次因犯事而出入女童院，今次會否會再度被判感化令入女童院？執業大律師陸偉雄指出，要視乎多個因素決定案情嚴重性，但愈嚴重，受感化的可能性便愈低，就算被告未成年，都有機會被判入教導所，甚至判處監禁等較嚴重刑罰。



大律師陸偉雄指，未成年的被告人士，以為只會被判感化，其實只是「主觀性願望」，要視乎法官定斷。（資料圖片/羅君豪攝）

陸偉雄表示，若未成年的被告為首次犯案，過往沒有任何犯案紀錄，而案件是一人行事，應會由兒童法庭處理。但如果案件涉及多於1人，亦即夥同犯法，而涉案人士中有人年滿16歲，且視乎案情的嚴重程度，案件會於區域法院提堂。未成年的被告人士，以為只會被判感化，其實只是「主觀性願望」，最終要視乎法官定斷。

至於法官的判案準則會考慮多個困素。陸表示，被告有無案底、是否認罪、有無如實地和盤托出所有案情，皆會影響審判結果。另一個考慮判刑輕重的因素，是案情的嚴重程度，被告控制他人賣淫，其犯案時間長短、是否主謀、賣淫女子數目、賣淫女子年齡、賣淫次數、從賣淫女子身上搾取的得益等，均會影響法官的判決，程度愈嚴重，判感化令入兒童院的可能性便愈低。

法官除了考慮判刑外，亦可能會判被告入教導所。陸指出，教導所適合女性接受數年的監督，但不似坐監可扣減假期，而是視乎她在教導所內的行為表現，可以提早獲准離開，但離開後會有監管期，俗稱「孭住個啷啷」，需要監守懲教署所發出的規條，並由署方安排的督導主任進行監察，一旦發現她違反承諾，例如訛稱自己有上學工作時，便會立即「 翻閹」再入教導所。