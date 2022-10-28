塌樹殺人｜村長清枯樹慘被擊斃　胞兄雙眼通紅　批政府部門卸責

大埔梧桐寨今日（28日）發生塌樹奪命意外， 64歲男村代表丘玉生，今日聯同村民處理村內一棵枯樹期間，遭長約6.4米、直徑約35厘米的樹幹塌下擊中昏迷，丘被送往那打素醫院搶救，惟其後證實不治。

死者兄長表示，早前已向政府投訴村內數棵枯樹問題，惟部門一直推卸未有處理，批評政府部門卸責。另一名村長則指，死者過去一直熱心處理村務，於3星期前他們已向政府投訴，惟當時人員視察後稱枯樹無即時危險所以沒有跟進，死者希望於新年前處理枯樹避免村民發生意外，未料今日自行清理枯樹卻喪命。



現場為大埔梧桐寨路近同慶堂，警員於現場調查。（王譯揚攝）

多名死者親友事發後到醫院了解事件。死者哥哥丘先生談及意外時雙眼通紅，村內幾棵枯樹都有問題，村長及村民過往亦曾向政府部門投訴，其後包括民政署及地政總署人員曾到場視察，惟丘先生指「啲部門你推佢讓，搞到不了了之」，結果弟弟今日趁休假，約同數名村民打算處理該棵枯樹，又形容弟弟一向積極處理村務「大小事都落手落腳」，未料發生意外喪命。丘先生談到弟弟離世時亦悲從中來，批評政府部門推卸責任，又指新一屆政府「乜嘢都話做，宜家做咗啲咩？」。

死者哥哥丘先生批評政府部門推卸責任。

死者任村長4年 熱心處理村務

村長丘觀連指死者同屬村長，已任職4年，一直十分熱心及親力親為處理村務，因此受到村民愛戴。丘觀連指事發位置為公家地，附近設有土地公，平日不少車輛及遊人會經過，另外每逢節日亦有不少老人家會於上址拜祭，因此死者希望於新年前處理枯樹以免發生意外。

丘觀連指於3星期前已向前區議員及致電1823向政府投訴，過程中警方曾到場了解，但指因無人受傷所以沒有跟進；而其他政府部門視察後，亦指無即時危險所以沒有理會，死者於是聯同村民處理。丘觀連又指他們事前已處理村內另一棵枯樹，其後因有時間所以再處理涉事該棵枯樹，惟發生意外，丘認為政府需為事件負上責任。