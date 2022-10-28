塌樹殺人｜地政總署：承辦商8月視察枯樹　意外後方通報屬高風險

大埔梧桐寨今日（28日）發生塌樹奪命意外， 64歲男村代表丘玉生，今日聯同村民處理村內一棵枯樹期間，樹幹突然塌下將他擊中，丘送院搶救後證實不治。死者兄長及梧桐寨村長均指早前已向政府部門投訴村內數棵枯樹問題，惟一直未獲處理。

地政總署指於8月接獲相關求助，承辦商同月曾到場視察，惟直至今天事發後才接獲承辦商提交的調查報告，評定該樹為高風險並建議移除。署方指對承辦商的表現極度不滿，又指會採取適當行動及跟進附近其他樹木情況。



大埔梧桐寨今日（28日）發生塌樹奪命意外。（王譯揚攝）

地政總署發言人表示，署方於8月19日曾接獲1823相關求助，並指示承辦商作出調查，惟直至今天事發後才接獲承辦商提交的調查報告，調查報告稱承辦商已於8月29日視察該樹，評定該樹為高風險並建議移除該樹，根據署方指引，承辦商當時應即時處理。

發言人稱對於承辦商的表現，署方極度不滿，並會採取適當行動，及已安排樹藝師及承辦商明天到現場跟進，包括檢視附近其他樹木是否安全。發言人又指對於意外發生引致死亡，署方深感難過，表示將檢視監管承辦商的機制，並會聯絡民政事務總署及社會福利署，為死者家屬提供適切的幫助。

據梧桐寨村長丘觀連今日（28日）向《香港01》指，於3星期前曾向前區議員及致電1823向政府投訴枯樹情況，過程中警方曾到場了解，但指因無人受傷所以沒有跟進；而其他政府部門視察後，亦指無即時危險所以沒有理會，死者於是聯同村民處理。丘認為政府需為事件負上責任。死者哥哥丘先生又指村內幾棵枯樹都有問題，村長及村民過往亦曾向政府部門投訴，其後包括民政署及地政總署人員曾到場視察，批評「啲部門你推佢讓，搞到不了了之」。