塌樹殺人｜承辦商東方綠化發新聞稿﹕有傳言及抹黑指控針對

大埔梧桐寨上周五發生塌樹殺人意外，村長丘玉生處理村內一棵高危枯樹時，慘被樹幹擊斃。地政總署署長黎志華昨日（10月31日）接受電台訪問時，指承辦商遲交調查報告兩個月，署方曾在9月及10月兩度催交，但最終在事主喪生後的當日黃昏才收到，他強調對延誤不能接受。而地政總署早前兩度書面回覆《香港01》的查詢時，亦指對承辦商的表現「極度不滿」、「非常不滿」。亦有不少熟悉樹木管理的專家，稱承辦商處理手法不可接受。

承辦商東方綠化有限公司今日（11月1日）發出新聞稿回應今次的奪命意外，表示公司對死者親友致以深切慰問，外界就事件傳出謠言和抹黑指控針對公司，由於調查仍在進行中，所以公司不宜發表任何言論，重申公司會全力配合調查和繼續運作，盡力防止同類意外再次發生。



東方綠化今日發出英文新聞稿回應意外。

意外後，《香港01》多次向地政總署查詢事故詳情，署方其中兩個回覆表示「對於承辦商的表現，本署極度不滿」、「本署對承辦商的表現非常不滿，將按合約條款及機制作出嚴厲懲處。」。至昨日，黎志華亦再度在電台節目上，強調對承辦商延誤提交報告一事不能接受。

東方綠化承包地政總署兩個涉及樹木的合約，其中一個就是事發地區，事發後《香港01》向東方綠化和董事黎永宙、李德剛了解事件，東方綠化和其中一名董事李德剛先後回覆指：「感謝 貴司的查詢，由於警方已接手調查是次意外，故本公司現時未能及不適宜向 貴司作出任何回應，望見諒」。

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直至今日，東方綠化發出英文新聞稿回應意外，署名為常務董事黎永宙。新聞稿先表示外界對於是次奪命意外傳出謠言和抹黑指控針對公司，公司對死者親友致以深切慰問，由於調查仍然進行中，所以公司不便評論事件，同時強調會全力配合當局調查，當收到任何新消息，公司都會適時發布。

東方綠化重申有42年歷史，其服務一直維持優秀水準，雖然發生是次意外，但公司仍然保持運作，盡力防止同類意外再次發生，如有任何查詢，歡迎致電聯絡。