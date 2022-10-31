塌樹殺人時序表｜承辦商報告遲兩個月　署長爆奪命事故後黃昏收到

大埔林錦公路梧桐寨塌樹殺人事故至今已第四天，地政總署、警方等部門陸續交代意外詳情，地政總署署長黎志華今日亦出席港台節目《千禧年代》回應事件。《香港01》綜合連日來各政府部門的回應、署長及村長的說法，列出事件的時序表，事發當日（28日）下午3時事主被擊中重傷，送院後約40分鐘證實不治，而根據黎志華所指，署方是在奪命意外後的黃昏時份，才收到承辦商於8月29日視察樹木後的調查報告。

據了解，正常情況下，辦商應在視察後3日遞交報告，但這次卻足足遲了約2個月，是在發生死人事故後數小時後提交。



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綜合地政總署的回應、地政總署署長黎志華、警方、村長丘觀連提供的資料，涉事樹木早於8月已出現問題，當時村長接獲市民通知，指樹木有枯枝跌落，他們視察後，認為樹木有枯死及有白蟻的情況，遂於8月19日透過「1823政府一線通」熱線投訴。

調查報告遲遲未交 涉事枯樹本應一個月內移除

由於地政總署管理的土地幅員廣大，8月22日署方通知承辦商處理相關投訴，而承辦商則在8月29日派員到場視察，當時判斷為已枯死的樹，屬高風險，需要移除，但不需要即時移除。根據樹木風險管理制度，涉事枯樹具有潛在風險，需要移除，而按樹木管理辦事處的指引，承辦商應在一個月內移除該樹木。

正常程序下，承辦商應在視察後3日遞交調查報告，由署方根據專業建議決定如何跟進，例如移除或修剪，署方再發出工程命令，由承辦商作跟進。但今次承辦商巡查後，雖當時已判斷樹木屬高風險，但卻遲遲未遞交調查報告，地政總署不知悉樹木情況，遂於在9月及10月兩度催促遞交報告但無果。

此外，所有政府部門均有服務承諾，需在10日內回覆投訴人，若未能及時處理，亦要向投訴人講解正在處理，待完成後再通知結果。惟今次事故因承辦商遲交報告，未能同投訴人解釋處理方法，但強調個案一直為跟進中。

村長丘觀連等人曾3次投訴樹木有危險，要求跟進。（資料圖片）

村長丘觀連等三度投訴無果

村長丘觀連其後在10月兩度經1823再投訴，其中一次轉介至警方，人員到場發現該樹已被圍封，認為無即時危險，建議報案人向相關部門求助。之後，村長亦再度收到1823官戶服務主任回覆，指地政總署承辦商已收到個案，將安排職員進行實地視察。

但最終，村長丘玉生擔心枯樹終有一日會倒塌，傷及於上址拜土地公的村民或其他遊人，遂聯同村民清理，沒料到當日（10月28日）下午3時19分，樹幹塌下擊中丘玉生，他被送往最近的大埔那打素醫院搶救，延至下午約4時不治。而承辦商的報告則姍姍來遲，直到當日黃昏才交到地政總署人員手中，揭發樹木早已存有倒塌風險需要移除。

大埔林錦公路梧桐寨塌樹殺人事故時序表



8月：市民投訴涉事樹木有枯枝跌落

8月19日：村長丘觀連透過1823熱線投訴

8月22日：地政總署接獲轉介後通知承辦商處理

8月29日：承辦商到場視察，判斷為已枯死的樹，屬高風險，需要移除，但不需要即時移除（備註：正常情況下，承辦商應在視察後3日遞交報告；當確認枯樹屬於第二類，即具有潛在風險需要移除，根據樹木辦指引，承辦商應在一個月內移除)

9月中旬：地政總署第一次催承辦商提交報告

10月初旬：地政總署第二次催承辦商提交報告

10月7日：警方接獲政府熱線1823轉介一宗懷疑塌樹報告，一名男子指梧桐寨一棵樹疑有倒塌危險，經人員到場調查，發現該樹已被圍封，無即時危險，人員建議報案人向相關部門求助。

10月11日：村長丘觀連再度透過1823熱線投訴

10月12日：村長丘觀連收到1823官戶服務主任回覆，指地政總署承辦商已收到個案，將安排職員進行實地視察

10月28日 下午3時19分：村長丘玉生聯同其他村民處理涉事枯樹，結果樹幹塌下擊中丘玉生，他被送往那打素醫院搶救

10月28日 下午約4時：丘玉生搶救無效，證實不治

10月28日 黃昏時份：地政總署收到承辦商8月29日視察後的報告

10月31日：承辦商東方綠化有限公司回覆《香港01》查詢時指，由於警方已接手調查是次意外，故公司現時未能及不適宜作出任何回應